ایالات متحده و جمهوری آذربایجان روز سهشنبه ۲۱ بهمن در باکو یک توافقنامهٔ مشارکت راهبردی را امضا کردند که همکاریهای اقتصادی و امنیتی را در بر میگیرد.
این اقدام بخشی از تلاشهای واشینگتن برای گسترش نفوذ خود در منطقهای است که زمانی روسیه بازیگر اصلی آن به شمار میرفت.
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، این توافق را با جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، امضا کرد؛ ونس پس از سفر به همسایه و دشمن دیرینهٔ جمهوری آذربایجان، یعنی ارمنستان، به این کشور آمده بود.
علیاف گفت باکو و واشینگتن وارد «مرحلهای کاملاً تازه» از همکاری در زمینهٔ فروشهای دفاعی و هوش مصنوعی میشوند و همکاری در امنیت انرژی و مبارزه با تروریسم را نیز ادامه خواهند داد.
ونس گفت آمریکا شمار نامعلومی شناور به جمهوری آذربایجان خواهد فرستاد تا به این کشور در حفاظت از آبهای سرزمینیاش کمک کند.
این توافقها نخستین بار در گفتوگوهای میان علیاف و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ماه اوت در واشینگتن مطرح شد.
در آن گفتوگوها، علیاف با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، به توافق صلحی برای پایان دادن به دههها جنگ دست یافت.
ونس در جریان سفر این هفتهٔ خود به ارمنستان، با پاشینیان توافقی را امضا کرد که میتواند راه را برای ساخت یک نیروگاه هستهای از سوی آمریکا در کشوری هموار کند که مدتها به واردات انرژی از روسیه و ایران وابسته بوده است.
ونس در این سفر همچنین کوشیده است طرحی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» را پیش ببرد؛ کریدوری پیشنهادی به طول ۴۳ کیلومتر که از خاک ارمنستان میگذرد و به آذربایجان دسترسی مستقیم به منطقه نخجوان و نیز به متحد نزدیکش ترکیه میدهد.
این مسیر میتواند پیوند آسیا به اروپا را بهتر کند، در زمانی که واشینگتن میخواهد بهدلیل جنگ روسیه در اوکراین، جریانهای انرژی و بازرگانی را از روسیه متنوع و دور کند.
ونس در نشست خبری مشترک با علیاف گفت: «امید ما این است که این طرح به همکاری اقتصادی، همکاری در منابع طبیعی و کانیهای راهبردی کمک کند و امکان دهد این توافق صلح شگفتانگیز میان آذربایجان و ارمنستان واقعاً پایدار بماند.»
ارمنستان و جمهوری آذربایجان از زمان دیدار با ترامپ در سال گذشته گامهایی برای پایان دادن به درگیری نزدیک به ۴۰ سالهٔ خود برداشتهاند. با این حال هنوز توافق صلح رسمیای امضا نشده است، هرچند آنها بخشی از تبادل انرژی را از سر گرفتهاند.