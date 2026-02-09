در جریان سفر معاون دونالد ترامپ به غرب آسیا، ایالات متحده آمریکا و جمهوری ارمنستان یک پیمان همکاری در زمینه فعالیتهای غیرنظامی هستهای امضا کردند.
روز دوشنبه، ۲۰ بهمنماه، جِی. دی. وَنس معاون دونالد ترامپ و نیکول پاشینیان نخستوزیر ارمنستان با برگزاری یک نشست خبری، از امضای این توافق جدید خبر دادند.
جِی دی ونس در همین روز برای دیداری دو روزه وارد ارمنستان شده بود و پیمان همکاریهای هستهای را در نخستین روز این دیدار امضا کرد.
به گزارش خبرگزاریها، بر اساس این پیمان، ایالات متحده ۹ میلیارد دلار در صنعت هستهای ارمنستان سرمایهگذاری خواهد کرد.
نیکول پاشینیان با «تاریخی» خواندن سفر ونس به ایروان، قرارداد همکاریهای هستهای را «راهگشای فصلی جدید در تعمیق شراکت دو کشور در زمینه انرژی» توصیف کرد.
معاون دونالد ترامپ در نشست خبری مشترکش با نخستوزیر ارمنستان تأکید کرد که «آمریکا نهتنها بهدنبال بازگرداندن صلح به ارمنستان است، بلکه قصد دارد رفاه و شکوفایی را، هم برای ارمنستان و هم آمریکا به ارمغان بیاورد».
آقای ونس از فروش فناوری پهپادی به ارمنستان به ارزش ۱۱ میلیون دلار هم خبر داد.
شش ماه پس از دیدار سران ارمنستان و جمهوری آذربایجان با دونالد ترامپ در کاخ سفید و امضای یک توافق صلح برای پایان دادن به یک جنگ تقریباً چهلساله، معاون رئیسجمهور آمریکا برای پیگیری این توافق راهی منطقۀ جنوب قفقاز شده است.
آقای ونس، بهعنوان نخستین معاون رئیسجمهور ایالات متحده که از ارمنستان دیدار کرده، بهدنبال پیشبرد راهاندازی مسیر ترانزیتی ۴۳ کیلومتری دالان زنگزور است؛ جادهای که به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی» مشهور شده و قرار است با عبور از جنوب ارمنستان، دسترسی مستقیم و بیواسطۀ جمهوری آذربایجان به منطقۀ نخجوان و ترکیه را میسر سازد؛ موضوعی که مقامات تهران را هم بهشدت نگران کرده است.
در طول ماههای اخیر این دو همسایه که دو بار بر سر منطقه قرهباغ کوهستانی جنگیدهاند، تا حدی در مسیر عادیسازی روابط پیشرفت داشتهاند؛ هرچند هنوز موانع عمدهای بر سر راه صلح پایدار باقی مانده است. از جمله، اصرار جمهوری آذربایجان برای تغییر قانون اساسی ارمنستان و حذف آنچه از نگاه باکو، «دستاندازی به بخشهای سرزمینی آذربایجان» به حساب میآید.
ارمنستان تا همین اواخر از متحدان نزدیک مسکو بهشمار میرفت؛ اما روسیه از زمان درگیرشدن در تهاجم تمامعیار علیه اوکراین، بخش قابل توجهی از نفوذ منطقهای خود را از دست داده است.
معاون رئیسجمهور ایالات متحده قرار است در ادامۀ سفر منطقهای خود، روز چهارشنبه از ایروان راهی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شود.
مذاکرات ایران و آمریکا
جی دی ونس روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با نیکول پاشینیان به دو سوال در ارتباط با ایران هم پاسخ داد.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تأکید بر اینکه موضوع اعتراضات و سرکوب خشونتبار آنها در ایران هم، بخشی از موضوعات مورد بحث میان نمایندگان واشینگتن و تهران است، خاطرنشان کرد که در نهایت تصمیم با شخص دونالد ترامپ خواهد بود.
جی دی ونس گفت: «همه از بخشهای عمومی و رسانهای مذاکرات باخبر میشوند؛ اما این تنها رئیس جمهور آمریکا است که میداند از این گفتوگوها چه نتیجهای را مد نظر دارد».