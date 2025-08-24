ترکیه کار ساخت یک خط راهآهن از استان قارص در شمال شرق ترکیه به سمت نخجوان آذربایجان را آغاز کرده است؛ اقدامی در راستای بهرهبرداری از توافق صلحی که ۱۷ مرداد امسال با میانجیگری آمریکا میان آذربایجان و ارمنستان امضا شد.
خبرگزاری آناتولی با انتشار این خبر افزود این خط راهآهن بخشی از کریدور ترانزیتی قفقاز جنوبی خواهد بود که ایالات متحده حقوق انحصاری توسعۀ آن را به دست آورده است.
هدف از احداث این راه ترانزیتی در وهلۀ اول، تقویت روابط اقتصادی بین آذربایجان و ارمنستان و افزایش صادرات انرژی است.
این مسیر که به آن عنوان «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» هم دادهاند، از جنوب ارمنستان، هممرز با ایران، میگذرد و سرزمین اصلی آذربایجان را به منطقه نخجوان که با ترکیه هممرز است، متصل میکند.
عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل ترکیه، در مراسمی که برای کلنگزنی این خط آهن برگزار شد، گفت که این خط ۲۲۴ کیلومتری دروازه مرزی «دیلوجو» ترکیه را به نخجوان و خط راهآهن اصلی ترکیه در استان مرزی قارص متصل خواهد کرد.
این خط راهآهن ظرفیت حمل ۵.۵ میلیون مسافر و ۱۵ میلیون تُن بار در سال را خواهد داشت.
اورالاوغلو گفت: «ما ساخت خطآهنی را آغاز میکنیم که ترکیه، آذربایجان و ارمنستان را به هم متصل میکند و به این ترتیب روابط اجتماعی و اقتصادی میان آسیا و اروپا را تقویت خواهد کرد.»
در توافقی که ۱۷ مرداد در کاخ سفید بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد، این مسیر که تاکنون به دالان زنگزور مشهور بوده است، به نام «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» معرفی شد و قرار است شامل جاده، خطآهن، خطوط نفت و گاز، و فیبر نوری باشد.
این در حالی است که علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این توافق اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد دالان «زنگزور» بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مشارکت ایالات متحده شکل بگیرد.
آقای ولایتی همچنین با طرح این ادعا که این کریدور «توطئهای سیاسی علیه ایران و برخی کشورهای همسایه است»، گفته بود: «علاوه بر ترکیه که عضو ناتو است، سایر کشورهای ناتو نیز میخواهند در این منطقه حاضر شوند و ناتو مانند یک مار افعی میان ایران و روسیه قرار گیرد؛ اما ایران اجازه چنین کاری را نخواهد داد.»
مشاور علی خامنهای توضیح نداد که ابزار ایران برای این کار چیست.