آمریکا روز سه‌شنبه، ۲۳ تیرماه، علاوه بر تحریم بیشتر بانک مرکزی، تحریم‌های خود علیه «شبکه» محمدحسین شمخانی، فرزند مقام امنیتی سابق جمهوری اسلامی، به عنوان «عامل کلیدی» پشت صادرات نفت ایران را گسترش داد.

هم‌زمان، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه دارایی‌های دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت بیش از ۱۳۰ میلیون دلار از این دارایی‌ها مسدود شده است.

اسکات بسنت در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد به مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایران، از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال است.

به نوشته او، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری روز سه‌شنبه ۲۳ تیر چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که منجر به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا جزئیات بیشتری درباره ضبط این دارایی‌ها ارائه نکرده، اما نوشته وزارتخانه تحت امرش همچنان به طور جدی به ردیابی اموال جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و «دسترسی رژیم ایران به دارایی‌های حاصل از طرح‌های درآمدزایی غیرقانونی‌اش» را مسدود خواهد کرد.

هم‌زمان، وزارت امور خارجه ایالات متحده هم در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد نوشت که این تحریم‌های تازه با هدف «مختل کردن شبکه محمدحسین شمخانی» در امر صادرات نفت اعمال می‌شود.

طبق این بیانیه، تحریم‌های تازه «بخشی از تلاش آمریکا برای افزایش فشار بر رژیم ایران در میانه حملات غیرقانونی [جمهوری اسلامی] به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز» است.

در تحریم‌های تازه از ۵۰ فرد حقیقی و حقوقی و کشتی نام برده شده که به حکومت ایران در فروش و صادرات نفت کمک می‌کنند.

ایالات متحده در تابستان سال گذشته محمدحسین شمخانی را تحریم کرد و در همان زمان گفت که او شبکه گسترده‌ای از کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها را از طریق شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها کنترل می‌کند که نفت و سایر کالاهای ایران و روسیه را به سراسر جهان می‌فرستد.

سال گذشته در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده بود: «پدر او، علی شمخانی، پیش از این در سال ۲۰۲۰ توسط ایالات متحده تحریم شده بود. خانواده شمخانی از ثروت نامشروع خود برای دسترسی به مزایایی که برای ایرانیان عادی در دسترس نیست، از جمله مالکیت املاک انحصاری در سراسر جهان و اخذ گذرنامه‌های خارجی در ازای سرمایه‌گذاری‌های مالی قابل توجه، سوءاستفاده می‌کنند».

به گفتهٔ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، «این گذرنامه‌ها به آن‌ها اجازه می‌دهد تا هنگام انجام تجارت در خارج از کشور، به طور ناشناس سفر کنند و ارتباطات خود را با ایران پنهان کنند و طرح‌های فاسد خود را پیش ببرند».

تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی در روزی اعلام شد که آمریکا برای چهارمین روز متوالی به «مواضع نظامی» ایران در جنوب کشور حمله کرد، و از نیمه‌شب سه‌شنبه محاصره دریایی بنادر ایران بار دیگر آغاز شد.

با آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، سپاه پاسداران هم اعلام کرد که تنگه هرمز را می‌بندد و در همین راستا به همه کشتی‌ها اخطار داد که تلاش برای عبور از این آبراه حیاتی برای آنها گران تمام خواهد شد.

این اقدام به‌شدت بر میزان انتقال نفت به گوشه و کنار دنیا اثر منفی گذاشته و در هفته‌های گذشته،‌ جز چند روز، بهای این کالای استراتژیک را به‌شدت بالا برده است.