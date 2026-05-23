دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که از این پس، بیشتر خارجی‌هایی که خواهان دریافت گرین کارت، مجوز اقامت دائم در آمریکا، هستند باید درخواست خود را از کشور زادگاه یا کشور مبدأ خود ثبت کنند.

زَک کالر، سخنگوی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، روز جمعه یکم خرداد در بیانیه‌ای گفت: «از این پس، فرد خارجی که به‌طور موقت در آمریکا حضور دارد و خواهان گرین کارت است، جز در شرایط فوق‌العاده، باید برای ارائه درخواست به کشور خود بازگردد.»

او افزود که دارندگان روادیدهای غیرمهاجرتی، از جمله دانشجویان، کارگران موقت یا گردشگران، برای مدت کوتاه و با هدفی مشخص وارد آمریکا می‌شوند و «حضور آن‌ها نباید به نخستین گام در روند دریافت گرین کارت تبدیل شود.»

به گزارش واشینگتن‌پست، آمریکا هر سال بیش از یک میلیون گرین کارت صادر می‌کند و تاکنون بیش از نیمی از متقاضیان هنگام ارائه درخواست در داخل خاک آمریکا حضور داشته‌اند.

بر اساس آمار موجود، در حال حاضر هم بیش از یک میلیون نفر در خاک آمریکا در انتظار دریافت گرین کارت خود هستند. مشخص نیست که تأثیر سیاست تازه بر پرونده‌های این افراد چه خواهد بود.

در بیش از ۶۰ سال گذشته این نخستین بار است که تغییری چنین عمده در روند درخواست گرین کارت آمریکا اعمال می‌شود.

به گفته سخنگوی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، بررسی درخواست‌ها از طریق وزارت خارجه و در نمایندگی‌های کنسولی آمریکا در خارج انجام خواهد شد.

او توضیح داد که با این سیاست جدید نیاز به «یافتن و اخراج» افرادی که پس از رد شدنِ درخواست اقامت خود به‌طور غیرقانونی در آمریکا می‌مانند، کاهش می‌‌یابد.

در این روند جدید، «احتمالا» بسیاری از متقاضیان دریافت گرین کارت مجبورند از آمریکا خارج شده و در خارج از این کشور در انتظار رسیدگی به پرونده خود بمانند، مسئله‌ای که بر زندگی افراد و خانواده‌های بسیار در ایالات متحده اثر منفی خواهد داشت.

همین باعث شده که، به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، این سیاست جدید انتقاد بسیاری از گروه‌های کمک به مهاجران و وکلای مهاجرت را به دنبال داشته است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سال ۲۰۲۴ با وعده اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی و بدون مدرک وارد کارزار انتخاباتی کاخ سفید شد و دولت او از زمان روی کار آمدنش، چندین مسیر قانونی برای اقامت در آمریکا را محدود کرده یا بسته است.

پیش از این در آذرماه پارسال، کریستی نوم، وزیر وقت امنیت داخلی آمریکا، اعلام کرده بود که به دستور دونالد ترامپ صدور روادید «دی‌وی وان»، مربوط به قرعه‌کشی گرین کارت، متوقف شده است.

او در این ارتباط گفته بود که عامل تیراندازی مرگبار دانشگاه براون و قتل یک دانشمند ارشد هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی در سال ۲۰۱۷ با همین نوع روادید وارد آمریکا شده بود.

قرعه‌کشی گرین کارت آمریکا سالانه تا ۵۵ هزار روادید اقامت دائم به شهروندان کشورهایی با نرخ پایین مهاجرت به آمریکا می‌داد.

وزارت خارجه آمریکا در ماه ژانویه سال جاری اعلام کرد که در دولت دوم ترامپ بیش از صد هزار ویزای ورود به کشور لغو شده است.