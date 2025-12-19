وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد به‌دستور دونالد ترامپ، صدور روادید موسوم «دی‌وی وان» متوقف شده است. این نوع روادید به قرعه‌کشی سالانه برای دریافت اقامت دائم آمریکا معروف به «گرین کارت» مربوط می‌شود.

کریستی نوم بامداد جمعه ۲۸ آذر در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت که عامل تیراندازی مرگبار دانشگاه براون و قتل دانشمند ارشد هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی، در سال ۲۰۱۷ با روادید «دی‌وی وان» وارد آمریکا شده بود.

پیشتر گزارش شده بود که ماموران پلیس پیکر بی‌جان مردی را در انباری در ایالت نیوهمپشایر پیدا کرده‌اند که عامل تیراندازی مرگبار اخیر دانشگاه براون در ایالت رود آیلند و قتل دانشمند ارشد هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی بوده است.

این فرد یک مرد ۴۸ ساله اهل پرتغال با نام کلودیو مانوئل نِوِس والنته است. انگیزهٔ او هنوز مشخص نشده است.

در تیراندازی دانشگاه براون در شهر پراویدنس، دو دانشجو کشته و ۹ نفر مجروح شدند. دو روز پس از این حادثه، یک استاد علوم هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی، در خانه‌اش هدف گلوله قرار گرفت و یک روز بعد جان باخت.

مقامات گفته‌اند که والنته دانشجوی دکترا در رشتهٔ فیزیک بود که با ساختمان محل تیراندازی آشنایی داشت.

پیتر نرونا، دادستان رودآیلند، گفته است این متهم انباری را که در آن جسدش پیدا شده است اجاره کرده بود و بازپرسان هنوز نمی‌دانند که چرا اقدام به تیراندازی کرده یا چرا ساختمان دانشگاه را انتخاب کرده بود.

او افزود: «ما الان هیچ اطلاعاتی نداریم که چرا الان، چرا براون، چرا این دانشجویان یا چرا این کلاس درس. این واقعاً برای ما نامعلوم است».

لیا فولی، دادستان آمریکایی در بوستون، نیز در یک کنفرانس خبری گفت این موضوع برای بازپرسان محرز شده است که والنته در قتل استاد هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی، نونو لوریه‌رو، در روز دوشنبه دست داشته است و شواهدی قوی دال بر ارتباط او با این جرم به‌دست آمده است.

او تصریح کرد به محض این‌که بازپرسان نشانه‌ای از انگیزهٔ والنته به‌دست آورند، آن را با افکار عمومی در میان خواهند گذاشت.

لوریه‌رو در خانه‌اش در بوستون در حومه بروکلین ایالت ماساچوست، حدود ۸۰ کیلومتری دانشگاه براون، کشته شد. او عضو بخش علوم هسته‌ای و مهندسی و فیزیک مرکز علوم پلاسما و همجوشی ام‌آی‌تی نیز بود.