حمله «سنگین» آمریکا به اهداف نظامی در جزیرۀ خارک؛ تهدید متقابل از طرف سپاه

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بامداد شنبه، ۲۳ اسفندماه، در پستی در شبکۀ اجتماعی خود، «تروث سوشال»، از بمباران «بسیار سنگین» جزیرۀ خارک خبر داد و گفت که همه تأسیسات نظامی ایران در این جزیره «نابود شده» است.
پاسخ ایران به این حمله تازه با چند ساعت تأخیر توسط قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه داده شد که در مقابل تأسیسات نفتی «مرتبط با آمریکا» را تهدید کرد.
رئیسجمهور آمریکا در پیام خود نوشت: «لحظاتی پیش به دستور من، فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده، سنتکام، یکی از سنگینترین حملات هوایی تاریخ خاورمیانه را انجام داد و همۀ اهداف نظامی ایرانی در جزیرۀ خارک را بهکلی نابود کرد.»
او ادامه داد: «ما بهترین و پیچیدهترین تسلیحات جهان را داریم، اما من... تصمیم گرفتم که زیرساختهای نفتی جزیره را از بین نبرم. اما اگر ایران یا هر کس دیگری عبور آزادانۀ کشتیها از تنگۀ هرمز را مختل کند، بلافاصله در این تصمیم تجدید نظر خواهم کرد.»
دونالد ترامپ در ادامه نوشت: «ایران هیچ توانی برای دفاع در مقابل حملات ما ندارد. هیچ کاری از دستشان بر نمیآید! ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت. همچنین هرگز نخواهد توانست ایالات متحده، خاورمیانه یا جهان را تهدید کند.»
ترامپ ساعاتی پس از انتشار این پست، بدون هیچ توضیحی، فیلمی از لحظۀ حمله به نقاطی از جزیره خارک، از جمله فرودگاه این جزیره را منتشر کرد و در ادامه در پستی دیگر، تصویری از یک بمبافکن رادارگریز ب ۲ را با عبارت «صلح از راه قدرت» به اشتراک گذاشت.
در فیلمی که دونالد ترامپ منتشر کرد، اصابت دستکم ۱۴ بمب به جزیره خارک قابل مشاهده است.
سپاه در مقابل تأسیسات «مرتبط با آمریکا» را تهدید کرد
ساعاتی پس از انتشار خبر حمله سنگین به «اهداف نظامی» در جزیرۀ خارک، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران زیرساختهای نفتی مرتبط با آمریکا را تهدید کرد.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء با صدور بیانیهای ادعا کرده که چنان چه تأسیسات مرتبط با انرژی ایران هدف قرار بگیرند، همۀ زیرساختهای نفت و انرژی متعلق به شرکتهایی که با آمریکا همکاری میکنند، «بلافاصله نابود و تبدیل به تلی از خاکستر» خواهند شد.
گرچه سپاه به این زیرساختها و شرکتهای انرژی به طور مشخص اشاره نکرده، به نظر میرسد این نیروی نظامی به زیرساختهای واقع در کشورهای عربی خلیج فارس اشاره دارد.
در این بیانیه، اشارهای به موضوع خارک نشده بود، و هنوز هیچیک از مقامات ایران هم به هدف قرار گرفتن جزیرۀ خارک اشاره نکردهاند.
ارتش آمریکا درست یک هفته پس از آن به جزیره خارک حمله کرد که یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون در اسرائیل، در پیامی در شبکه ایکس از ارتش کشور خودش خواست که به «میادین نفتی و صنعت انرژی در خارک» حمله کند، چرا که به اعتقاد او تنها این اقدام است که «اقتصاد ایران را فلج و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد».
رئیسجمهور ایالات متحده تأکید کرده بود که در حملۀ نیروهای آمریکایی به خارک، «تنها اهداف نظامی نابود شدهاند و هنوز به تأسیسات نفتی این جزیره آسیبی وارد نشده است». دونالد ترامپ با این حال هشدار داده بود که اگر ایران در عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز اختلالی وارد کند، «ممکن است تصمیمش در مورد عدم حمله به تأسیسات نفتی خارک را تغییر دهد».
رئیسجمهور ایالات متحده پیشتر گفته است که نیروی دریایی، نیروی هوایی، پدافند هوایی، قابلیتهای هستهای و تقریباً همۀ توان نظامی ایران از بین رفته است.
او همچنین بامداد شنبه دربارۀ وضعیت تنگۀ هرمز با اشارهای کلی گفت که «بهزودی» ناوهای آمریکایی، همراهی و اسکورت نفتکشها و کشتیهای باری عبوری از این آبراه را آغاز خواهند کرد.
به نظر میرسد در حال حاضر بزرگترین مشکل دولت ایالات متحده تهدید سپاه بر سر تنگه هرمز باشد که بر عبور و مرور نفتکشها از این باریکه بهشدت اثر گذاشته و بهای نفت را به بالای صد دلار در هر بشکه رسانده است.
در جزیره خارک، بر اساس اطلاعاتی که سایت تخصصی تَنکرترَکرز منتشر کرده، ۵۵ مخزن ذخیره نفت خام با ظرفیت بیش از ۳۴ میلیون بشکه وجود دارد. این جزیره در نزدیکی سواحل خود تولید نفت هم دارد که قابل توجه نیست و بیشتر به عنوان ترمینال صادرات نفت ایران از آن استفاده میشود.
به نوشته تنکرترکرز، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۵ درصد از نفت خام صادراتی ایران از این ترمینال به مقاصد مختلف در جهان، بهویژه چین، ارسال شده، و در دو هفتهای که از جنگ کنونی میگذرد هم چند نفتکش در این جزیره بارگیری کردهاند.
جزیره خارک یا خارگ با حدود هشت هزار سکنه از توابع استان بوشهر است و در منتهیالیه غربی خلیج فارس و در ۳۸ کیلومتری ساحل بندر گناوه قرار دارد.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز شنبه پس از سکوتی نسبتا طولانی از شنیده شدن صدای «بیش از ۱۵ انفجار» در خارک و بلند شدن دود غلیظ از جزیره خبر داد.
این رسانه حکومتی تأیید کرد که آمریکا تنها تجهیزات نظامی خارک را هدف گرفته و در ادامه ادعا کرده است که سامانههای پدافندی جزیره آسیبی ندیده است. رادیوفردا قادر به تأیید مستقل این خبر نیست.