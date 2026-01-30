آمریکا وزیر کشور ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و بابک زنجانی را تحریم کرد

ایالات متحده روز جمعه ۱۰ بهمن اعلام کرد که در پی سرکوب خونین اعتراضات ضدحکومتی در ایران طی هفته‌های اخیر، چندین مقام ایرانی از جمله وزیر کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در میان افراد تحریم‌شده، اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران قرار دارد، چراکه «بر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نهادی کلیدی که مسئول مرگ هزاران معترض مسالمت‌جو بوده، نظارت دارد.»

در این بیانیه آمده که مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و تصریح شده این سازمان «ستون فقرات کارزار سراسری نیروهای امنیتی ایران برای اعمال خشونت گسترده، بازداشت‌های خودسرانه و ارعاب بوده است؛ کارزاری که با هدف درهم شکستن موج اعتراضات در ایران انجام شده است.»

مجید خادمی در پی کشته شدن محمد کاظمی، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، در حملات اسرائیل طی جنگ ۱۲ روزه به این سمت منصوب شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین بابک زنجانی را به عنوان تاجر و فردی که در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته، تحریم کرده است. همچنین دو صرافی ثبت‌شده در بریتانیا به او منسوب شده و در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید این دو صرافی وجوهی مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کرده بودند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده به هدف قرار دادن طبقه حاکم ایران و شبکه‌های وابسته به آن‌ها ادامه خواهد داد؛ شبکه‌هایی که به گفته او از دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی عملیات سایبری مجرمانه استفاده می‌کنند.

بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فی‌الارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پولشویی دو میلیارد یورویی» متهم و حکم اعدام او در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد.

اما در سال ۱۴۰۳ اعلام شد که حکم اعدام او «نقض» و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده و مدتی بعد نیز او آزاد شد و به فعالیت علنی در کشور ادامه داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید زنجانی برای «پول‌شویی به نفع حکومت ایران» از زندان آزاد شده و پشتیبانی مالی پروژه‌های بزرگی را بر عهده داشته است که به سپاه پاسداران و به‌طور کلی به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری روز جمعه همچنین چند مقام دیگر سپاه پاسداران ازجمله قربان محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران و فرماندهان استانی سپاه در همدان، گیلان و کرمانشاه را تحریم کرده است.

ایالات متحده روز ۲۵ دی نیز علیه علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی که به گفته واشینگتن در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری اخیر نقش داشته‌اند، تحریم‌هایی اعمال کرد.

روز شنبه نیز اتحادیه اروپا علاوه بر افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی، ۲۱ نهاد و فرد وابسته به حکومت ایران را به‌دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراضات دی‌ماه و ارسال پهپاد برای روسیه تحریم کرد.