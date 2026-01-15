آمریکا علی لاریجانی و چند مقام نظامی ایران را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرد

ایالات متحده روز پنج‌شنبه ۲۵ دی علیه علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی که به گفته واشینگتن در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری اخیر نقش داشته‌اند، تحریم‌هایی اعمال کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این تحریم‌ها علاوه بر علی لاریجانی، شامل فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقامات نیروهای انتظامی است و این افراد را از طراحان اصلی سرکوب اعتراضات معرفی کرد.

بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تا به حال کشته شدن بیش از سه‌هزار و ۴۰۰ نفر در اعتراضات تأیید شده است. این سازمان و سایر گزارش‌ها یادآوری می‌کنند تعداد واقعی قربانیان می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه مربوط به تحریم‌های جدید گفت: «ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم ایران در مطالبه آزادی و عدالت ایستاده است. وزارت خزانه‌داری از همه ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان سرکوب استبدادی حقوق بشر توسط این حکومت استفاده خواهد کرد.»

علی لاریجانی که پیش‌تر در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل با حکم مسعود پزشکیان این سمت را بر دیگر بر عهده گرفت.

او به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.

واشینگتن علی لاریجانی را به هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان متهم کرده است.

همچنین چهار فرمانده منطقه‌ای از نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراضات در استان‌های لرستان و فارس تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نیروهای امنیتی در استان فارس «تعداد بی‌شماری از معترضان مسالمت‌جو را کشته‌اند» و بیمارستان‌ها «آن‌قدر از مجروحان با زخم‌های گلوله پر شده‌اند که دیگر امکان پذیرش بیماران دیگر وجود ندارد.»

ایالات متحده همچنین زندان فردیس را تحریم کرد؛ جایی که به گفته وزارت خارجه آمریکا، زنان در آن «مورد رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» قرار گرفته‌اند.

تحریم‌های جدید در حالی اعلام شده‌اند که وزیر خزانه‌داری آمریکا ساعاتی پیش‌تر اعلام کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی در حال خارج کردن ده‌ها میلیون دلار سرمایه از ایران هستند.

به گفته آقای بسنت، وزارتخانه او به عنوان مسئول اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، هم‌اینک شاهد «انتقال و خروج پنهانی ده‌ها میلیون دلار از ایران از سوی رهبران این کشور هستیم.»

اسکات بسنت جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نداد اما افزود که پول‌های خروجی در حال انتقال به بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر جهان است. او در عین حال تأکید کرد که وزارتخانهٔ تحت امرش در حال ردیابی پول‌های ایران است که از مجاری متعارف یا غیرمتعارف از کشور خارج می‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در اقدامی جداگانه، ۱۸ نفر را به اتهام مشارکت در پول‌شویی درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای خارجی و از طریق شبکه‌های موسوم به «بانکداری سایه» مرتبط با نهادهای مالی تحریم‌شده، تحریم کرد.

این اقدامات بخشی از کارزار «فشار حداکثری» ازسرگرفته‌شده دولت دونالد ترامپ علیه ایران است که هدف آن رساندن صادرات نفت ایران به صفر و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای عنوان شده است.

دونالد ترامپ پیش‌تر بارها تهدید کرده بود که در حمایت از معترضان ایرانی در برابر سرکوب‌های جاری مداخله خواهد کرد.

با این حال رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت که به او اطلاع داده‌اند کشتارها در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری متوقف شده است و افزود که به باور او، در حال حاضر برنامه‌ای برای اجرای اعدام‌های گسترده وجود ندارد.

او در عین حال احتمال اقدام نظامی ایالات متحده را رد نکرد و گفت «خواهیم دید روند امور چگونه پیش می‌رود».