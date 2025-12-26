آمریکا از حملهٔ هوایی به مواضع داعش در نیجریه خبر داد

ایالات متحده می‌گوید به درخواست دولت نیجریه، مواضع گروه «دولت اسلامی» (داعش) را در شمال غرب این کشور هدف حمله هوایی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه چهارم دی اعلام کرد که ارتش ایالات متحده عملیاتی را علیه نیروهای وابسته به گروه «دولت اسلامی» در ایالت سوکوتو نیجریه انجام داده است؛ عملیاتی که به گفته او با هدف مقابله با حملات این گروه علیه مسیحیان منطقه صورت گرفته است.

فرماندهی آفریقای ارتش آمریکا (افریکام) نیز تأیید کرده که این حمله با هماهنگی مقام‌های نیجریه انجام شده و به کشته شدن چندین عضو این گروه انجامیده است. در بیانیه‌ای که پیش‌تر منتشر و سپس حذف شد، افریکام گفته بود این حمله به درخواست دولت نیجریه انجام شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، «تروث سوشال»، نوشت که این گروه «در حال هدف قرار دادن و کشتار خشونت‌بار مسیحیان» بوده است.

او پیش‌تر نیز هشدار داده بود که مسیحیت در نیجریه با «تهدیدی وجودی» روبه‌رو است و احتمال مداخله نظامی آمریکا را مطرح کرده بود.

وزارت خارجه نیجریه اعلام کرد این حمله در چارچوب همکاری‌های امنیتی جاری میان دو کشور، از جمله تبادل اطلاعات و هماهنگی راهبردی، انجام شده است.

این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که این همکاری‌ها به «حملات دقیق هوایی علیه اهداف تروریستی در شمال غرب نیجریه» انجامیده است.

در همین حال، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است که این حمله اردوگاه‌های شناخته‌شده گروه داعش را هدف قرار داده و ویدئوی منتشرشده از سوی پنتاگون، پرتاب دست‌کم یک پرتابه از یک ناو جنگی را نشان می‌دهد.

پیت هگست، وزیر دفاع [یا بر اساس دستور ترامپ، وزیر جنگ] آمریکا، نیز با قدردانی از همکاری دولت نیجریه نوشته است: «ادامه دارد».

دولت نیجریه تأکید می‌کند که گروه‌های مسلح در این کشور هم مسلمانان و هم مسیحیان را هدف قرار می‌دهند و روایت آمریکا دربارهٔ تمرکز حملات بر مسیحیان، بازتاب‌دهندهٔ پیچیدگی وضعیت امنیتی این کشور نیست.

با این حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه، لاگوس اعلام کرده که برای تقویت توان نیروهای خود در برابر گروه‌های مسلح، با واشینگتن همکاری خواهد کرد.

جمعیت نیجریه تقریباً به‌طور برابر میان مسلمانان، که عمدتاً در شمال زندگی می‌کنند، و مسیحیان، که بیشتر در جنوب ساکن‌اند، تقسیم شده است.

پلیس این کشور روز پنج‌شنبه همچنین از کشته شدن دست‌کم پنج نفر و زخمی شدن ۳۵ تن دیگر در حمله‌ای انتحاری به یک مسجد در شمال شرق نیجریه خبر داد.

بولا احمد تینوبو، رئیس‌جمهور نیجریه، در پیام کریسمس خود خواستار صلح، به‌ویژه میان پیروان ادیان مختلف، شد و گفت دولتش متعهد به پاسداری از آزادی دینی و حفاظت از همه شهروندان در برابر خشونت است.

بر اساس گزارش رویترز، ایالات متحده از اواخر نوامبر پروازهای شناسایی و گردآوری اطلاعات را بر فراز بخش‌های گسترده‌ای از نیجریه انجام داده بود.

ارتش آمریکا هفته گذشته نیز حملات گسترده‌ای علیه مواضع گروه «دولت اسلامی» در سوریه انجام داد؛ حملاتی که پس از وعده دونالد ترامپ برای پاسخ به یک حمله مشکوک این گروه علیه نیروهای آمریکایی صورت گرفت.