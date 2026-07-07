در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اقدام چین در آزمایش یک موشک بالستیک قاره‌پیما از یک زیردریایی هسته‌ای این کشور، وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای پکن، خواستار شرکت چین در «مذاکرات معنادار کنترل تسلیحات» شد.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «در زمانی که ایالات متحده بیش از همیشه برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند، چین برعکس عمل می‌کند.»

او در بیانیه‌ای گفت: «افزایش سریع و مبهم سلاح‌های هسته‌ای پکن نگرانی زیادی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است.»

آزمایش این موشک بامداد روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، از یک زیردریایی هسته‌ای چین به سمت آب‌های بین‌المللی در جنوب اقیانوس آرام انجام شد.

خبرگزاری دولتی شین‌هوآ پرتاب این موشک را یک «اقدام معمول» از آموزش‌های نظامی سالانه چین توصیف کرد و آن را علیه هیچ کشور یا هدف خاصی ندانست. مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت که پرتاب این موشک «به شکل ایمن، به شیوه‌ای استاندارد و حرفه‌ای در کل» انجام شد.

او گفت: «امیدواریم کشورهای مربوطه این موضوع را بیش از حد تفسیر نکنند.»

تحلیلگران نظامی موشک شلیک شده را از نوع JL-2 معرفی کرده‌اند. این نوع موشک دست‌کم هشت هزار کیلومتر برد دارد و قادر به هدف قرار دادن خاک ایالات متحده از سواحل چین است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده است در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش تصویر آشتی‌جویانه‌ای از روابط واشینگتن و پکن ارائه دهد. او به همین منظور دو ماه پیش در سفری به پکن، با شی‌ جینگ‌ پینگ، رئیس جمهور چین دیدار کرد.

چین تاکنون درخواست‌های آمریکا برای امضای توافقی مشابه پیمان استارت با روسیه درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای را نپذیرفته است.

زرادخانه هسته‌ای چین با آنکه بسیار کوچک‌تر از زرادخانه هسته‌ای روسیه است اما به سرعت در حال رشد است.

آزمایش موشک جدید با موجی از واکنش‌ها در منطقه شرق آسیا هم مواجه شده است.

جوزف وو، دبیرکل شورای امنیت ملی تایوان، گفت که این موشک از فراز فیلیپین عبور کرده است. او چین را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد.

فیلیپین که بارها با چین بر سر قلمرو در دریای مورد مناقشه چین جنوبی درگیر شده است، این آزمایش را به عنوان «نمایش بی‌پروای قدرت نظامی» محکوم کرد.

وزارت دفاع این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این پرتاب هیچ هدف صلح‌آمیزی ندارد و اقدامی حساب‌شده برای تمسخر و تحریک کسانی است که توسعه‌طلبی غیرقانونی و رفتار قهرآمیز چین را رد می‌کنند.»

در همین حال نیوزیلند اعلام کرد که چین دو ساعت قبل از آزمایش این موشک، کشورهای اقیانوس آرام را از پرتاب آن مطلع کرده بود. هنوز مشخص نیست که آیا چین به ایالات متحده هم در این زمینه اطلاع داده یا نه.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، گفت که آزمایش چین «برای منطقه بی‌ثبات‌کننده» است.

ژاپن که گفته است از قبل از پرتاب مطلع شده است، اعلام کرد که قویاً از چین خواسته است که در این مورد تجدیدنظر کند و «نگرانی‌های جدی» خود را در مورد فعالیت‌های نظامی رو به رشد پکن ابراز کرده است.

در مقابل روسیه، متحد چین، از آزمایش موشکی پکن به عنوان «حق حاکمیتی» خود دفاع کرد و گفت که چین «هیچ‌کس را در جهان تهدید نمی‌کند.»

آزمایش این موشک نشان‌دهنده ظرفیت رو به رشد چین برای حمله به سرزمین اصلی ایالات متحده از سوی تحلیل‌گران نظامی ارزیابی شده است.

لایل موریس، عضو ارشد موسسه سیاست‌گذاری انجمن آسیا، به خبرگزاری فرانسه گفت: «آزمایشی در این ابعاد، یک تحول بزرگ است و نشان می‌دهد که چین به سمت یک قابلیت بازدارندگی هسته‌ای دریایی با برد و دوام‌پذیری بیشتر در حرکت است.»

نمایش قدرت نظامی چین در همان روزی رخ داد که استرالیا و فیجی یک معاهده دفاعی بزرگ امضا کردند. اقدامی که بخشی از تلاش‌های استرالیا به عنوان متحد آمریکا در منطقه برای تقویت قابلیت‌های نظامی‌اش در برابر چین ارزیابی شد.

با این حال، تحلیلگران در مورد ارتباط مستقیم این دو اتفاق با یکدیگر تردید دارند و می‌گویند که چنین آزمایش‌هایی احتمالاً از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده‌اند.