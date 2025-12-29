زلنسکی پس از دیدار با ترامپ: تضمین امنیتی ۱۵سالهٔ آمریکا کافی نیست

ولودیمر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، میگوید ایالات متحده پیشنهاد ارائه «تضمینهای امنیتی قوی» به مدت ۱۵ سال را مطرح کرده است، اما کییف خواهان تضمینهایی با دورهای بسیار طولانیتر است.
این اظهارات یک روز پس از دیدار او با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در فلوریدا بیان شد؛ دیداری که با هدف پیشبرد تلاشها برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه انجام گرفت.
آقای زلنسکی در گفتوگو با خبرنگاران گفت به ترامپ یادآوری کرده که جنگ عملاً نزدیک به ۱۵ سال است که به اشکال مختلف ادامه دارد و به همین دلیل، اوکراین خواهان تضمینهایی برای ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ سال است.
به گفتهٔ رئیسجمهور اوکراین، ترامپ در پاسخ گفته است که این درخواست را بررسی خواهد کرد.
همزمان، زلنسکی تأکید کرده است که هرگونه دیدار مستقیم با روسیه تنها در صورتی ممکن خواهد بود که ابتدا ایالات متحده و رهبران اروپایی بر سر چارچوب پیشنهادی صلح اوکراین به توافق برسند.
او افزود که امیدوار است تضمینهای امنیتی از همان لحظهٔ امضای توافق صلح، از سوی شرکای بینالمللی اجرایی شود.
دیدار ترامپ و زلنسکی در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا، بدون اعلام توافق نهایی پایان یافت، اما دو طرف از «پیشرفت» در گفتوگوها سخن گفتند.
زلنسکی اعلام کرد که تیمهای آمریکا و اوکراین بهزودی دوباره دیدار خواهند کرد و قرار است نشست دیگری با حضور رهبران اروپایی ماه آینده در واشینگتن برگزار شود.
ترامپ نیز پس از این دیدار به خبرنگاران گفت مذاکرات «در مسیر درستی» قرار دارد، هرچند از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
او تأکید کرد که مسائل سرزمینی، از جمله آیندهٔ منطقهٔ دونباس، همچنان حلنشده باقی مانده است.
در ادامهٔ این تحرکات دیپلماتیک، ترامپ و زلنسکی با چند تن از رهبران اروپایی از جمله امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و دبیرکل ناتو گفتوگو کردند.
مکرون پس از این تماسها گفت که پیشرفتهایی در زمینهٔ تضمینهای امنیتی حاصل شده که برای دستیابی به صلحی پایدار حیاتی است.
در حالی که گفتوگوهای سیاسی ادامه دارد، حملات روسیه به اوکراین متوقف نشده است.
تنها یک روز پیش از دیدار ترامپ و زلنسکی، حملات پهپادی و موشکی روسیه به کییف باعث قطع برق صدها هزار خانه در سرمای زمستان شد؛ موضوعی که بار دیگر بر فوریت یافتن راهحلی پایدار برای پایان جنگ تأکید میکند.