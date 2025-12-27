در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قرار است طی روزهای شنبه و یک‌شنبه در دیدارهایی فشرده با رهبران اروپایی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره مسیر احتمالی صلح داشته باشد؛ هم‌زمان، کی‌یف بار دیگر هدف حملات گسترده روسیه قرار گرفت.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران اروپایی قرار است روز شنبه ششم دی‌ماه در تماسی تلفنی با زلنسکی و ترامپ شرکت کنند. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرده است که اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در این تماس حضور خواهد داشت.

این تماس در آستانه سفر زلنسکی به ایالت فلوریدا برای دیدار حضوری با ترامپ در روز یک‌شنبه هفتم دی انجام می‌شود؛ دیداری که به گفته رئیس‌جمهور اوکراین قرار است بر «حساس‌ترین بخش‌های» مذاکرات صلح تمرکز داشته باشد.

زلنسکی گفته است طرح پیشنهادی صلح که شامل ۲۰ بند است، «۹۰ درصد آماده» شده و هدف دیدار با ترامپ، رساندن آن به مرحله نهایی است.

تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور پس از جنگ و مسائل سرزمینی از جمله آینده منطقه دونباس و نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا از مهم‌ترین محورهای اختلافی در این گفت‌وگوها عنوان شده‌اند.

به گزارش وب‌سایت اکسیوس، زلنسکی اعلام کرده در صورت موافقت روسیه با آتش‌بسی دست‌کم ۶۰ روزه، حاضر است این طرح را به همه‌پرسی عمومی در اوکراین بگذارد.

زلنسکی گفته است «پیش از سال نو می‌توان تصمیم‌های مهمی گرفت».

در همین حال، بامداد شنبه انفجارهای شدیدی در کی‌یف گزارش شد. به گفته مقام‌های محلی، حملات موشکی و پهپادی روسیه به چندین منطقه پایتخت اوکراین دست‌کم ۱۱ زخمی، از جمله دو کودک، بر جای گذاشت و به ساختمان‌های مسکونی خسارت زد.

ارتش اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حملات شبانه از نزدیک به ۵۰۰ پهپاد و حدود ۴۰ موشک استفاده کرده و زیرساخت‌های انرژی و مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده است.

در پی حملات پهپادی و موشکی روسیه در بامداد شنبه، نزدیک به یک‌سوم شهر کی‌یف در سرمای زمستان بدون گرمایش و برق ماند و دست‌کم ۱۱ نفر زخمی شدند.

مقام‌های اوکراینی برای بخش‌های وسیعی از پایتخت قطع اضطراری برق اعمال کردند.

زلنسکی این حملات را نشانه‌ای از «تداوم رویکرد ویرانگر مسکو» دانست و خواستار افزایش فشار آمریکا و اروپا بر روسیه شد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبری پولیتیکو گفت انتظار دارد دیداری «خوب» با رئیس‌جمهور اوکراین داشته باشد، اما تأکید کرد که بدون تأیید او، هیچ توافقی نهایی نخواهد شد.

در واکنش، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با انتقاد از نقش کی‌یف و متحدان اروپایی‌اش گفت بدون حل «ریشه‌های بحران»، دستیابی به توافق نهایی ممکن نخواهد بود.

دو محور اصلی اختلاف در مذاکرات، سرنوشت منطقه دونباس و آینده نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا عنوان شده است. مسکو خواستار واگذاری کامل دونباس، از جمله شهرهای راهبردی کراماتورسک و اسلاویانسک، است.

زلنسکی پیشنهاد ایجاد منطقه‌ای غیرنظامی با نظارت نیروهای خارجی و حتی برگزاری همه‌پرسی مشروط به آتش‌بس ۶۰ روزه را مطرح کرده است. او همچنین پیشنهاد داده نیروگاه زاپوریژیا تحت کنترل مشترک اوکراین و آمریکا قرار گیرد.

در مقابل، کرملین که خود را در موقعیت برتر می‌بیند، تاکنون تمایل اندکی به عقب‌نشینی از مطالبات سخت‌گیرانه‌اش نشان داده است.



