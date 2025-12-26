رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید دیداری با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آیندهٔ نزدیک برنامه‌ریزی شده است؛ دیداری که به گفتهٔ ولودیمیر زلنسکی می‌تواند نقش مهمی در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان کی‌یف و مسکو داشته باشد.

ولودیمیر زلنسکی روز پنج‌شنبه چهارم دی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که با برگزاری نشستی «در بالاترین سطح» با دونالد ترامپ توافق شده است.

او گفت این تصمیم پس از دریافت گزارشی از رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، دربارهٔ تماس‌های تازه با مقام‌های آمریکایی اتخاذ شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین نوشت: «حتی یک روز را هم از دست نمی‌دهیم. دربارهٔ دیدار در بالاترین سطح، یعنی با رئیس‌جمهور ترامپ، در آیندهٔ نزدیک به توافق رسیده‌ایم.» او افزود که «بسیاری از مسائل ممکن است پیش از سال نو میلادی تعیین تکلیف شود.»

کاخ سفید تاکنون به‌طور رسمی این دیدار را تأیید نکرده است. با این حال، منابعی به روزنامه کی‌یف پست گفته‌اند که زلنسکی ممکن است از ۲۸ دسامبر (هفتم دی) برای گفت‌وگوهای حساس به ایالت فلوریدا و اقامتگاه مارالاگو سفر کند.

این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که زلنسکی از گفت‌وگوی تلفنی خود با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ، خبر داد. به گفتهٔ او، در این تماس که رستم عمروف، آندری هناتوف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین و آندری سیبیها وزیر خارجه نیز حضور داشتند، «ایده‌های خوبی برای دستیابی به صلحی پایدار» مطرح شده است.

زلنسکی تأکید کرد: «ما دربارهٔ برخی جزئیات کلیدی گفت‌وگو کردیم. ایده‌هایی وجود دارد که می‌تواند به نتیجه‌ای مشترک و صلحی ماندگار کمک کند؛ امنیت واقعی، بازسازی واقعی و صلح واقعی، چیزی است که همهٔ ما به آن نیاز داریم.»

این تحرکات دیپلماتیک در حالی انجام می‌شود که مذاکره‌کنندگان آمریکایی، اوکراینی و اروپایی روی چارچوبی ۲۰ بندی برای پایان دادن به جنگ با روسیه کار می‌کنند. این طرح که زلنسکی اوایل هفتهٔ جاری از آن رونمایی کرد، شامل تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور و نقشه راهی برای توقف درگیری‌ها است.

نمایندگانی از روسیه نیز در نشست‌هایی که ۲۰ و ۲۱ دسامبر به میزبانی آمریکا در میامی برگزار شد، حضور داشتند، هرچند کرملین بعداً هشدار داد که نباید این گفت‌وگوها را «نقطه عطف» تلقی کرد.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منبعی نزدیک به کرملین گزارش داده است که مسکو به دنبال اصلاح این طرح برای دریافت تضمین‌هایی دربارهٔ عدم گسترش بیشتر ناتو به شرق و حفظ وضعیت بی‌طرف اوکراین، حتی در صورت پیوستن به اتحادیه اروپا، خواهد بود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تأیید کرده که ولادیمیر پوتین در جریان گفت‌وگوهای میامی قرار گرفته و روسیه قصد دارد تماس‌های خود با واشینگتن را در روزهای آینده ادامه دهد.

هم‌زمان، مقام‌های اوکراینی می‌گویند حملات روسیه به این کشور ادامه یافته و در روزهای اخیر شدت گرفته است. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه بامداد پنج‌شنبه یک موشک اسکندر-ام و ۹۹ پهپاد تهاجمی را به سوی خاک اوکراین شلیک کرده است.

سرهی لیساک، رئیس اداره نظامی منطقه اودسا، گفت حمله پهپادی به تأسیسات زیربنایی این شهر باعث آتش‌سوزی شده است. به گفتهٔ الکسی کولبا، معاون نخست‌وزیر اوکراین، در پی این حملات، کشتی‌هایی با پرچم اسلواکی، پالائو و لیبریا در بنادر مناطق اودسا و میکولایف آسیب دیده‌اند.

در واکنش به این حملات، گروهی دوحزبی از سناتورهای آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای در چهارم دی، حمله‌های روسیه به غیرنظامیان اوکراینی در ایام کریسمس را محکوم کردند و گفتند تصمیم ولادیمیر پوتین برای ادامه حملات، نشانه‌ای است از این که او «هیچ علاقه‌ای به صلح ندارد و قابل اعتماد نیست.»