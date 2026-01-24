دو منبع آگاه روز شنبه چهارم بهمن به خبرگزاری رویترز گفتند دولت آمریکا در حال فشار آوردن به بولیوی است تا مظنونان به جاسوسی برای ایران را از این کشور اخراج کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
این منابع که خواستهاند هویت آنها فاش نشود، خبر دادهاند که واشینگتن همچنین میخواهد دولت بولیوی گروه حزبالله لبنان و گروه افراطی حماس، که هر دو از نظر آمریکا گروههای تروریستی و نیروهای نیابتی تهران به شمار میآیند، را نیز به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی کند.
به گفته یک منبع آگاه دیگر، پس از عملیات نیروهای ویژه آمریکا برای بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، مقامهای آمریکایی بهسرعت دولت دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت این کشور، را تحت فشار قرار دادند تا همکاریهای اقتصادی و امنیتی میان کاراکاس و تهران را محدود کند.
ونزوئلا و ایران سالها متحدان سرسخت یکدیگر بودهاند.
وزارت خارجه آمریکا این گزارش را تأیید نکرده و وزارت خارجه بولیوی نیز به رویترز گفته است: «هنوز موضع کاملاً مشخصی در اینباره اتخاذ نشده است.»
بولیوی با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر در قلب آمریکای جنوبی، در نگاه نخست مکانی بعید برای رقابت نیابتی قدرتهای بزرگ جهانی به نظر میرسد. با این حال، شماری از مقامهای فعلی و سابق آمریکایی به رویترز گفتهاند این کشور به پایگاهی مهم برای فعالیتهای دیپلماتیک و اطلاعاتی ایران در سراسر قاره تبدیل شده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، بخشی از این موضوع به محیط نسبتاً «سهلگیرانه» ضدجاسوسی و نیز موقعیت جغرافیایی مرکزی بولیوی بازمیگردد که با چند کشور هممرز است؛ کشورهایی که برخی از آنها در سالهای اخیر، بنا بر ادعاها، هدف تلاشهای عملیاتی حزبالله لبنان قرار گرفتهاند.
ریک دلا توره، افسر ارشد بازنشسته سازمان سیا و رئیس پیشین ایستگاه این سازمان در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا به رویترز گفت پایگاه اصلی فعالیتهای دیپلماتیک و اطلاعاتی ایران در آمریکای لاتین ونزوئلا بوده است. با این حال، بولیوی و نیکاراگوئه در سالهای اخیر به «تقاطعهای ثانویه» تهران در منطقه تبدیل شدهاند.
او گفت: «ارزش بولیوی برای تهران، فضای سیاسی سهلگیرانه، نظارت کمتر و موقعیت جغرافیایی مرکزی آن بود.»
این افسر پیشین اطلاعاتی آمریکا افزود: «در عمل، الگویی که در سراسر آمریکای لاتین دیده میشود این است که ایران و حزبالله از حوزههای قضایی سهلگیرتر بهعنوان مراکز فعالیت استفاده میکنند و سپس بهطور آرام به کشورهای همجوارِ توانمندتر یا با ارزش بالاتر نفوذ میکنند.»
اوو مورالس، رئیسجمهور چپگرای بولیوی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹، در طول دوران ریاستجمهوری خود روابط با ایران را از جمله در حوزههای دفاعی و امنیتی گسترش داد و استدلال میکرد که هر دو کشور در مبارزه با «امپریالیسم آمریکا» متحد هستند.
مورالس و همچنین لوئیس آرسه، رئیسجمهور چپگرایی که از ۲۰۲۰ تا اواخر سال گذشته حکومت میکرد، از دید مقامهای آمریکایی تمایلی به فاصله گرفتن لاپاز از تهران نداشتند. اما اکنون، به باور مقامهای آمریکایی، پس از پیروزی رودریگو پاز، سیاستمدار میانهرو، در انتخابات اکتبر، فرصتی ویژه پدید آمده است.
دولت آقای پاز که با آشفتگی شدید اقتصادی و مجلسی چندپاره روبهروست، در پی ترمیم روابط با واشینگتن و تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده است. مقامهای آمریکایی بهطور علنی از انتخاب پاز استقبال کردهاند و در ماه دسامبر، آمریکا بولیوی را واجد شرایط دریافت کمکهای بلاعوض اعلام کرد.
به گفته منابعی که رویترز از آنها نقل قول کرده است، فشار مرتبط با ایران در بولیوی بخشی از کارزار گستردهتر آمریکا در منطقه است.
در ماه سپتامبر، اکوادور که متحد آمریکا است، سپاه پاسداران، حماس و حزبالله را سازمانهای تروریستی اعلام کرد و آرژانتین نیز هفته گذشته نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار داد. به گفته این منابع، آمریکا مشوق هر دو اقدام بوده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، واشینگتن همچنین دربارهٔ پیگیری چنین اقداماتی در شیلی، پرو و پاناما گفتوگو کرده است، هرچند مشخص نیست که این موضوع تاکنون بهطور رسمی با همتایان این کشورها مطرح شده باشد.
مقامهای آمریکایی میگویند که نیروهای حزبالله لبنان در هر سه کشور حضور داشتهاند و هر سه کشور نیز رئیسجمهور یا رئیسجمهور منتخب همسو با آمریکا دارند.