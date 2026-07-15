تلاش سناتورهای آمریکایی برای تصویب بستهٔ تحریمی علیه روسیه به «یاد لیندزی گراهام»

گروهی از سناتورهای آمریکایی روز سهشنبه ۲۳ تیرماه بسته تحریمی جدیدی با عنوان «قانون تحریم روسیه ۲۰۲۶» را ارائه کردند که هدف از آن اعمال فشار بیشتر بر مسکو در راه تأمین بودجه برای جنگ اوکراین است.
یکی از نویسندگان اصلی این لایحه سناتور لیندزی گراهام بود که ۲۰ تیرماه در ۷۱ سالگی درگذشت. مرگ ناگهانی این سناتور که از حامیان پروپاقرص اوکراین بود باعث حمایت بیشتر اعضای سنای آمریکا از این لایحه شده است.
در همین زمینه چاک شومر، رهبر اقلیت دموکراتها در سنا، روز سهشنبه تأکید کرد که این لایحه باید هر چه زودتر «به یاد و افتخار گراهام» تصویب شود.
لیندزی گراهام یک روز پیش از مرگش و پس از بازگشت از سفری به کییف گفته بود که سناتورها پس از ماهها رایزنی دربارهٔ جزئیات این لایحه به اجماع رسیدهاند. او حتی ساعاتی پیش از مرگش در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در این باره حرف زده بود.
بر اساس نسخهٔ جدید و مورد توافق این لایحه، پنج خریدار بزرگ نفت و گاز طبیعی روسیه مشمول ۱۰۰ درصد تعرفهٔ از سوی آمریکا خواهند شد. چین و هند در صدر این فهرست قرار دارند. پیشتر قرار بود تمام خریداران انرژی از روسیه مشمول ۵۰۰ درصد تعرفه شوند، نکتهای که به انتقادهایی دامن زده بود.
حامیان این لایحه میگویند که بستهٔ مذکور در صورت تصویب از راه ضربه زدن به درآمدهای نفت و گاز روسیه به «بنیانهای مالی تهاجم به اوکراین» آسیب خواهد زد.
این لایحه تحریمی در صورت تصویب در آمریکا به فهرست بلندبالای تحریمهایی اضافه خواهد شد که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین علیه روسیه، توسط آمریکا و اروپا تصویب و اجرایی شده است.
مسکو تهدید کرده که جنگ بیش از چهار ساله خود با اوکراین را تشدید خواهد کرد، زیرا کییف در هفتههای اخیر پالایشگاههای نفت و نفتکشهای روسیه را هدف قرار داده و باعث کمبود شدید سوخت در داخل روسیه شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، حملات به زیرساختهای انرژی روسیه را بخشی از یک کارزار برای وادار کردن مسکو به پایان جنگ توصیف کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، همچنان بر تصرف دونباس شرقی اصرار دارد.
سران اوکراین و ۹ کشور اروپایی، از جمله سه قدرت اصلی این قاره، روز ۲۲ تیرماه در پی نشست خود در پاریس، پایتخت فرانسه، از قصدشان برای ایجاد این برنامهٔ مشترک با بهرهگیری از «تجربهٔ کییف در نبرد تمامعیار با روسیه» خبر دادند.
متحدان اروپایی اوکراین روز دوشنبه همچنین وعدهٔ حمایت بیشتر از این کشور در نبردش با مسکو در قالب دفاع موشکی را دادند.