دلیل خوشحالی جمهوری اسلامی از درگذشت لیندزی گراهام چیست؟
سناتور لیندسی گراهام، یکی از تأثیرگذارترین چهرههای حزب جمهوریخواه در سیاست خارجی، پس از آنچه دفترش «بیماری کوتاه و ناگهانی» توصیف کرد، درگذشت. او ۷۱ ساله بود. در سالهای پایانی دوران حرفهای خود، گراهام به عنوان یکی از قویترین حامیان جمهوریخواه برای حمایت نظامی از اوکراین پس از حمله تمامعیار روسیه به این کشور، یکی از سرسختترین حامیان اسرائیل در سنا و از جدیترین طرفداران سیاست سختگیرانهتر واشنگتن در قبال ایران باقی ماند. شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از موضعگیریهای سناتور گراهام در مورد ایران میگوید.
از همین مجموعه
-
-
-
تیر ۲۱, ۱۴۰۵
«رقص مقاومت»؛ اجرای مشترک گروه رستاک و توماج صالحی
-
-
تیر ۲۱, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
تیر ۲۰, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۲۳:۰۰