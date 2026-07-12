«رقص مقاومت»؛ اجرای مشترک گروه رستاک و توماج صالحی
توماج صالحی و گروه رستاک، روز پنجشنبه گذشته، نماهنگ مشترکی به نام آزادی را در صفحات اینستاگرام خود منتشر کردند. شعر این اثر از توماج صالحی و شیرکو بیکس، شاعر نامدار کُرد است. در ابتدای این نماهنگ متنی به یاد جانباختگان اعتراضات هجدهم و نوزدهم دیماه سال گذشته نمایش داده می شود. متنی که از رقص مقاومت خانوادههای جانباختگان در مراسم چهلم آنها یاد می کند. رادیو فردا با مجید پوستی از گروه رستاک گفتوگو کرده است با این توضیح که گفتگو با بخشی از اجرای مشترک گروه رستاک و توماج صالحی آغاز می شود.
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