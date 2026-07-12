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حمله ایران به قطر و اردن چه تأثیری بر آینده مذاکرات دارد؟ گفت‌و‌گو با علی صدرزاده

حمله ایران به قطر و اردن چه تأثیری بر آینده مذاکرات دارد؟ گفت‌و‌گو با علی صدرزاده
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حمله ایران به قطر و اردن چه تأثیری بر آینده مذاکرات دارد؟ گفت‌و‌گو با علی صدرزاده

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حمله ایران به قطرکه یکی از میانجیگران اصلی میان تهران و واشینگتن است، نگرانی‌ها درباره آینده دیپلماسی در منطقه را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که دوحه پیش‌تر هشدار داده بود تا زمانی که خود هدف حمله باشد، نمی‌تواند نقش میانجی را ادامه دهد. در این دور از درگیری‌ها، جمهوری اسلامی، اردن را نیز هدف حمله موشکی قرار داده و مدعی شده که پایگاه هوایی «شاهزاده حسن» و تأسیسات مرتبط با پهپادهای آمریکایی را هدف گرفته است، ادعایی که اردن و آمریکا تأیید نکرده‌اند. در چنین شرایطی، سفر عباس عراقچی به عمان و تلاش مسقط برای یافتن بررای معضلِ تنگه هرمز، با این پرسش روبروست که گسترش حملات ایران به کشورهای میانجی و متحدان آمریکا، چه امکانی برای ادامه مذاکرات باقی می‌گذارد؟ این پرسش را با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، در میان گذاشتیم.

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