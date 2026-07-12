«ورشکستگی آبی» در خراسان جنوبی در گفتوگو با منصور سهرابی
مقامهای مسئول در خراسان جنوبی میگویند این استان پس از ۲۶ سال خشکسالی پیاپی، اضافهبرداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین، از مرحلهٔ «بحران آب» عبور کرده و به مرحلهٔ «ورشکستگی آبی» رسیده است. رادیو فردا در این زمینه با منصور سهرابی متخصص اَگرواِکولوژی، محیط زیست و منابع آب ساکن آلمان، گفتوگو کرده است.
از همین مجموعه
-
تیر ۲۱, ۱۴۰۵
.
-
تیر ۲۱, ۱۴۰۵
«رقص مقاومت»؛ اجرای مشترک گروه رستاک و توماج صالحی
-
تیر ۲۱, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
تیر ۲۰, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
تیر ۲۰, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۲۱:۰۰
-
تیر ۲۰, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۷:۰۰