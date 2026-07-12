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«ورشکستگی آبی» در خراسان جنوبی در گفت‌وگو با منصور سهرابی

«ورشکستگی آبی» در خراسان جنوبی در گفت‌وگو با منصور سهرابی
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«ورشکستگی آبی» در خراسان جنوبی در گفت‌وگو با منصور سهرابی

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مقام‌های مسئول در خراسان جنوبی می‌گویند این استان پس از ۲۶ سال خشکسالی پیاپی، اضافه‌برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین، از مرحلهٔ «بحران آب» عبور کرده و به مرحلهٔ «ورشکستگی آبی» رسیده است. رادیو فردا در این زمینه با منصور سهرابی متخصص اَگرواِکولوژی، محیط زیست و منابع آب ساکن آلمان، گفت‌وگو کرده است.

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