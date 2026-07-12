دلایل کاهش شدید سطح تستوسترون در مردان؛ گفتوگو با حسن نایب هاشم
پژوهشگران می گویند در طول حدود ۵۰ سال گذشته، میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده است. به نوشته روزنامه گاردین، این نتیجه از دادههایی که در نشست سالانۀ انجمن اروپایی تولید مثل انسان و جنینشناسی در لندن ارائه شده به دست آمده و بررسیهای طولانی مدت و دورهای را دربر میگیرد. در مجموع، دادههای مربوط به صد و هجده هزار مرد از پنج کشور آمریکا، برزیل، فنلاند، دانمارک و اسرائیل مورد مطالعه قرار گرفته است. دانشمندان سالهاست هشدار میدهند که سلامت باروری مردان ممکن است در حال افول باشد. این تحلیل جدید نشان میدهد که کاهش سطح تستوسترون در طول نزدیک به پنج دهه بسیار شدیدتر از آن چیزی بوده که پژوهشگران انتظار داشتند. سطح تستوسترون به طور طبیعی با افزایش سن کاهش مییابد و پایین بودن آن همیشه به معنای بیماری نیست. اما کاهش شدید در مقیاس جمعیتی و در نژادهای مختلف با روند طبیعی پیر شدن تفاوت دارد. رادیو فردا با دکتر حسن نایب هاشم، پزشک عمومی در اتریش، در این زمینه گفتوگو کرده است.
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