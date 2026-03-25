חהארשנבה ۵ פרוורדין ۱۴۰۵ תהران ۱۹:۴۰

راهبرد احتمالی ایالات متحده در استفاده از نیروی زمینی در گفت‌وگو با فرزین ندیمی

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که حدود سه هزار چترباز ارتش ایالات متحده از لشکر ۸۲ هوابرد دستور کتبی برای استقرار در خاورمیانه دریافت کرده‌اند. این استقرار، همراه با دو واحد اعزامی تفنگداران دریایی که در حال حاضر به سمت خلیج فارس در حال حرکت هستند، می‌تواند شش تا هشت هزار نیروی زمینی ایالات متحده را به نزدیکی ایران بیاورد. هزاران سربازی که به ده‌ها هزار سرباز دیگر که در منطقه هستند اضافه می‌شوند. دربارهٔ راهبرد ایالات متحده برای اعزام این نیروها، با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشینگتن برای خاورنزدیک گفت‌وگو کردیم.

