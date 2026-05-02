پنتاگون از خروج پنج هزار نظامی آمریکا از آلمان طی یک سال آینده خبر داد

وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هگست، وزیر دفاع، روز جمعه، ۱۱ اردیبهشت، دستور داده است حدود پنج هزار نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند.

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز خبر داده است تعرفه بر خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا از هفته آینده به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

او اتحادیه اروپا را متهم کرده که به توافق تجاری امضاشده در تابستان گذشته پایبند نبوده است.

ترامپ همچنین بار دیگر از فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، انتقاد کرد. انتقاد از مرتس پس از آن شروع شد که او روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سرِ میز مذاکره، واشینگتن را «تحقیر» کرده است.

فریدریش مرتس در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که «بدون یک استراتژی روشن» وارد جنگ شده‌اند.

ترامپ در واکنش گفت مرتس «فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد، او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.»

رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت، اعلام کرده بود که واشینگتن در حال «بررسی و ارزیابی کاهش احتمالی» نیروهای خود در آلمان است و در «مدت کوتاهی» تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، در بیانیه‌ای در روز جمعه گفت انتظار می‌رود این خروج نیروها طی شش تا دوازده ماه آینده تکمیل شود.

او افزود این تصمیم پس از «بازبینی کامل آرایش نیروهای وزارت دفاع در اروپا» و با در نظر گرفتن شرایط میدانی اتخاذ شده است.

ترامپ در هر دو دوره ریاست‌جمهوری خود بارها تهدید کرده بود شمار نیروهای آمریکایی در آلمان و دیگر متحدان اروپایی را کاهش می‌دهد و تأکید کرده بود اروپا باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت خود بر عهده بگیرد.

او روز جمعه همچنین خودروسازان آلمانی مانند مرسدس بنز و ب‌ام‌و را متهم کرد که از آمریکایی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و گفت آلمان و «دیگر کشورهای اروپایی» به توافق تجاری دو طرف پایبند نبوده‌اند.

به نوشتهٔ خبرگزاری فرانسه، افزایش شدید تعرفه خودرو می‌تواند ضربه قابل توجهی به آلمان وارد کند، زیرا این کشور سهم بزرگی از صادرات خودروی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

احتمال خروج نیروهای آمریکایی از ایتالیا و اسپانیا

دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر از کشورهای متحد آمریکا که از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمایت نکرده یا در تأمین نیرو برای مأموریت‌های بازگشایی تنگه هرمز مشارکت نداشته‌اند، انتقاد کرده است.

او روز پنج‌شنبه گفت ممکن است نیروهای آمریکایی را از ایتالیا و اسپانیا خارج کند، زیرا این دو کشور با این جنگ مخالفت کرده‌اند. ترامپ در دفتر خود در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ایتالیا هیچ کمکی به ما نکرده و اسپانیا هم وحشتناک بوده، کاملاً وحشتناک.»

او افزود: «بله، احتمالاً این کار را می‌کنم. چرا نباید بکنم؟»

به نوشتهٔ خبرگزاری فرانسه، بر اساس آمار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، نزدیک به ۱۳ هزار نیروی فعال آمریکایی در ایتالیا، حدود چهار هزار نفر در اسپانیا و بیش از ۳۶ هزار نفر در آلمان مستقر بوده‌اند.

یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، در جریان سفر به مراکش گفت کشورش برای کاهش احتمالی نیروهای آمریکایی «آماده» است و این موضوع در چارچوب ناتو «با اعتماد متقابل» در حال بررسی است.

او در عین حال تأکید کرد پایگاه‌های بزرگ آمریکا در آلمان «اصلاً قابل مذاکره نیستند» و به عنوان نمونه گفت پایگاه هوایی رامشتاین «نقشی غیرقابل جایگزین» هم برای آمریکا و هم برای آلمان دارد.

اتحادیه اروپا نیز روز پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد حضور نیروهای آمریکایی در اروپا به نفع واشینگتن است و آمریکا «شریکی حیاتی» در تأمین امنیت و دفاع اروپا به شمار می‌رود.

ترامپ هم‌زمان بار دیگر مرتس را هدف انتقاد قرار داد و از او خواست به‌جای «دخالت» در موضوع ایران، بر پایان دادن به جنگ اوکراین تمرکز کند.