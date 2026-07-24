حضور دو فیلم از سینمای غیررسمی ایران در هشتادوسومین جشنواره ونیز

جشنواره فیلم ونیز روز پنجشنبه دوم مرداد اسامی فیلمهای راهیافته به بخشهای مختلف هشتادوسومین دورهاش را اعلام کرد. از سینمای ایران دو فیلم بلند در دو بخش مسابقه و افقها به نمایش درمیآید.
از جشنواره ونیز بهعنوان قدیمیترین جشنوارهٔ سینمایی دنیا یاد میشود و در کنار جشنوارههای کن، برلین، لوکارنو، ساندنس و تورنتو از مهمترین رویدادهای سینمایی سال محسوب میشود.
امسال فیلم «کمی نور» ساخته علی عسگری بهعنوان محصولی از ایران، سوئیس، ایتالیا، کانادا و ترکیه یکی از ۲۰ فیلم انتخابشده برای نمایش در بخش مسابقه ونیز است.
علی عسگری پیشتر با اولین فیلم بلند خود با نام «ناپدید شدن» تجربهٔ حضور در بخش افقهای جشنوارهٔ ونیز را داشت و آثار دیگرش مانند «تا فردا» و «آیههای زمینی» (به کارگردانی مشترک با علیرضا خاتمی) بهترتیب در بخشهای پانورامای جشنواره برلین و نوعی نگاه جشنواره کن نمایش داده شده بودند.
آخرین فیلم او با نام «کمدی الهی» نیز سال گذشته در بخش افقهای جشنواره ونیز حاضر بود.
میثاق زارع، صدف عسگری، فروزان جمشیدنژاد، رامتین دقیق و مینا رحیمزاده بازیگران فیلم «کمی نور» هستند که داستان آن براساس اعلام جشنوارهٔ ونیز دربارهٔ یک پزشک ایرانی است که پس از بازداشت و تعطیلی مطبش، امید خود را به آینده از دست میدهد و تصمیم میگیرد به زندگیاش پایان دهد، اما حضور در میان خانواده در روز آخر، او را در این تصمیم متزلزل میکند.
علی عسگری، کارگردان فیلم، دربارهٔ انتخاب فیلمش در جشنواره ونیز در اینستاگرام چنین نوشته است:
«کمی نور در روزهایی ساخته شد که جنگ آغاز شده بود. روزهایی که چشممان از طرفی به ویزور دوربین و از سمتی دیگر به اخبار بود و هر لحظه منتظر خبر تازهای از بمباران و ویرانی بودیم. پس از روزهای تلخ هجدهم و نوزدهم دیماه، زمانی که فضای جامعه سرشار از اندوه و ناامیدی بود، اما با وجود تمام دشواریها و مسیر سخت پیشِ رو، باور داشتیم که این فیلم باید ساخته شود. اگر قرار بود تسلیم ناامیدی شویم، دیگر دلیلی برای ساختن این فیلم وجود نداشت. چراکه «کمی نور» در دل تاریکی، از امکان نور و امید حرف میزند.»
فیلم «کمی نور» قرار است با ساختههای جدید فیلمسازان مطرحی چون ورنر هرتسوگ، کیسی افلک، هیروکازو کورئهدا، دنی بویل، مارتین مکدانا، فلورین زلر و نانی مورتی برای کسب جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز رقابت کند.
در بخش افقها که دومین بخش مهم جشنوارهٔ ونیز محسوب میشود و رقابتی است، فیلم «مراقب» ساخته محسن قرائی به نمایش درمیآید.
لاله مرزبان، فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خاکباز بازیگران این فیلم هستند که براساس اعلام وبسایت جشنواره ونیز داستانش دربارهٔ یک زندانبان قدیمی است که بهدلیل یک اشتباه نابخشودنی از کار معلق میشود و ناگهان متوجه میشود که دختر بزرگش قصد دارد برای مدل شدن به خارج از کشور مهاجرت کند. او که مصمم است جلوی او را بگیرد، تمام تلاش خود را میکند تا مانع از ترک خانه توسط دخترش شود.
محسن قرائی پیشتر با ساخت فیلمهایی چون «خسته نباشید»، «سد معبر» و «بیهمهچیز» در جریان رسمی و مجوزدار سینمای ایران شناخته میشد. عکسهای منتشرشده از فیلم تازهٔ او نشان میدهد بازیگر زن فیلم حجاب رسمی ندارد و این اثر را هم باید نمایندهٔ دیگری از جریان سینمای غیررسمی ایران دانست.
پیشتر نام یک فیلم کوتاه به نام «آبی دوردست» ساخته امیر هوشنگ معین، بهعنوان فیلمی از فرانسه در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه بخش افقهای ونیز اعلام شده بود.
انتخاب این فیلمها بار دیگر غیبت سینمای رسمی ایران در یکی دیگر از جشنوارههای معتبر جهانی را نشان میدهد. از زمان اعتراضهای سال ۱۴۰۱ حضور فیلمهایی که با مجوزهای رسمی حکومتی ساخته و نمایش داده میشوند در جشنوارههای جهانی محدود و کمتعداد شده است و فیلمهایی از جریان سینمای زیرزمینی و غیررسمی به نمایندگان سینمای ایران در این رویدادها تبدیل شدهاند.
این فیلمها عموماً بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن ساخته میشوند و مضامینی عموماً انتقادی و مخالف دربارهٔ شرایط حاکم بر ایران دارند.
در این میان وقوع دو جنگ و ادامه حملات آمریکا به ایران همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و وقوع اعتراضهای مرگبار و تبعات پس از آن باعث بحران جدی در اکران سینماهای ایران شده است و شمار تماشاگران سینماها به شکل آشکاری نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.
هشتادوسومین جشنوارهٔ فیلم ونیز از دوم تا ۱۲ سپتامبر (۱۱ تا ۲۱ شهریور) در شهر ساحلی ونیز برگزار میشود و امسال جرج کلونی، بازیگر سرشناس، نیز در این جشنواره با دریافت جایزهٔ شیر طلایی افتخاری مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
مگی جیلنهال، بازیگر و فیلمساز آمریکایی، ریاست هیئت داوران این دوره را برعهده دارد.