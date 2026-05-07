سازمان بهداشت جهانی روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت در پی افزایش نگرانی‌ها از احتمال همه‌گیری گونه نادری از ویروس «هانتا» با مشاهده مواردی از ابتلا به بیماری ناشی از آن، گفت در صورت انجام اقدامات احتیاطی، شیوع این بیماری می‌تواند «محدود» باشد.

هانتا، ویروسی است که از جوندگان منتقل و می‌تواند باعث بیماری تنفسی کشنده‌ای شود.

روز ۱۳ اردیبهشت با اعلام مرگ سه نفر از مسافران یک کشتی تفریحی متعلق به یک شرکت هلندی در آب‌های اقیانوس اطلس، ناشی از ویروس هانتا، نگرانی‌ها درباره احتمال همه‌گیری این بیماری زنگ خطر بین المللی را به صدا درآورد. همان روز اعلام شد سه نفر دیگر از مسافران کشتی هم به بیماری ناشی از این ویروس مبتلا شده‌اند.

تدروس آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی، روز پنجشنبه در ژنو به خبرنگاران گفت که در مجموع پنج مورد تایید شدۀ ابتلا به ویروس و سه مورد مشکوک به ابتلا، گزارش شده است.

او با اشاره به سویه نادری با نام «آند» که از ویروس هانتا در کشتی تفریحی مشاهده شده، گفت: «با توجه به دوره کمون ویروس هانتا که می‌تواند تا شش هفته طول بکشد، ممکن است موارد بیشتری گزارش شود.»

این سویه نادر می‌تواند بین انسان‌ها منتقل شود و از جمله عوامل افزایش نگرانی‌ها درباره همه‌گیری بیماری ناشی از آن بوده است.

اما عبدی رحمان محمود، مدیر هشدار و واکنش اضطراری سازمان بهداشت جهانی، تأکید کرد: «اگر اقدامات مربوط به بهداشت عمومی همراه با همبستگی جهانی در این زمینه نشان داده شود، این یک همه‌گیری محدود خواهد بود.»

روز پنج‌شنبه یک مسافر بیمار دیگر از این کشتی با نام «ام‌وی هوندیوس» از طریق سفر هوایی به اروپا رسید. در همین روز، مرکز پزشکی دانشگاه لایدن در هلند اعلام کرد که آزمایش یک بیمار دیگر مثبت بوده است.

افرادی که گمان می‌رود به این ویروس مبتلا شده‌اند، در بریتانیا، آلمان، هلند، سوئیس و آفریقای جنوبی تحت درمان یا قرنطینه هستند.

تصور می‌شود که یک مسافر قبل از سوار شدن به کشتی در آرژانتین به این ویروس مبتلا شده و در نهایت هنگام عبور کشتی از اقیانوس اطلس، سایر سرنشینان را نیز آلوده کرده است.

در حال حاضر، در حالی که کشتی به سمت جزیره تنریف اسپانیا در حرکت است، گفته شده است که هیچ فرد دارای علائم بیماری در کشتی حضور ندارد.

ویروس هانتا زمانی می‌تواند منتقل ‌شود که فضولات و ادرار جوندگان در هوا پخش شود، مانند زمانی که افراد انبارها یا فضاهایی را که موش‌ها در آن زندگی کرده‌اند جارو می‌کنند.

درمان دارویی اختصاصی برای ویروس هانتا وجود ندارد و درمان عمدتاً حمایتی است، از جمله استفاده از دستگاه‌های تنفسی در موارد شدید.