غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، می‌گوید: «در مواردی که باید حکم مصادره اموال و اعدام در مورد عوامل دشمن صادر شود تسریع صورت گیرد». دستور این عالی‌ترین مقام‌ قضایی در حالی خبری شده که در روزهای اخیر چندین حکم اعدام در ایران به اجرا درآمده است و فضای سرکوب با ادامه بازداشت شهروندان ادامه دارد. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، را در این زمینه بشنوید.