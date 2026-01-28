واشینگتن این روزها نه تنها در حال بررسی راهبرد خود در قبال ایران است، بلکه به صورت فعالانه سیاست داخلی عراق را نیز دنبال می‌کند و در همین راستا در تازه‌ترین مورد، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشیال» انتخاب احتمالی نوری‌‌المالکی به عنوان نخست‌وزیر این کشور را «بد» خواند. آقای ترامپ در این پیام به صراحت اعلام کرد که در صورت انتخاب المالکی، ایالات متحده کمک‌هایش به عراق را قطع خواهد کرد. دربارهٔ این هشدار ترامپ به عراق، دیدگاه علی معموری محقق در دانشگاه دیکین استرالیا را جویا شدیم.