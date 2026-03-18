چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۵:۲۳

خبرها و گزارش‌ها

چرا اروپا نمی‌خواهد درگیر جنگ با ایران شود؟ گفت‌وگو با دامون گلریز

چرا اروپا نمی‌خواهد درگیر جنگ با ایران شود؟ گفت‌وگو با دامون گلریز
چرا اروپا نمی‌خواهد درگیر جنگ با ایران شود؟ گفت‌وگو با دامون گلریز

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده از رویکرد متحدان واشینگتن در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ناراضی است؛ متحدانی که می‌گویند نمی‌خواهند برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگهٔ هرمز وارد جنگی شوند که به گفتهٔ آن‌ها دربارهٔ آغازش با آن‌ها مشورت نشده بود. آقای ترامپ این رویکرد متحدان آمریکا را «اشتباهی بسیار احمقانه» خوانده است. ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در لاهه هلند، را دربارهٔ رویکرد اروپایی‌ها، اهداف این جنگ از نگاه ایالات متحده و اسرائیل و چشم‌انداز آن جویا شدیم.

