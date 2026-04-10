تاثیر اضطراب جنگ بر بدن زنان در گفتوگو با دکتر شهره بسکی
جنگ ابعاد و پیامدهای چند لایهای دارد. سلامت جسم و روان یکی از آنهاست که همه گروههای اجتماعی را نیز شامل میشود. اما برخی گروهها بیش از دیگران پیامدهای روزهای ممتد اضطراب، صدای آزاردهنده انفجار و بمباران، کمخوابی و نابسامانی را بر جسم خود تجربه میکنند؛ زنان یکی از این گروهها هستند. در طول چهل روز جنگ در ایران و حالا در روزهای آتشبس، زنان متعددی، چه آنها که مستقیم با آتش جنگ مواجه بودند، و چه آنها که بیرون از مرزهای ایران از کیلومترها دورتر استرس این روزها را تحمل کردهاند از آثار آن بر بدن خود میگویند. در نوشتههای این زنان یکی از این نشانهها اشارههای متعدد به پریودهای نامنظم، یا قطع شده است. از دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا درباره دلایل این واکنش بدن زن بشنوید.
