یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۰۴

جنگ با میراث جنبش زنان چه می‌کند؟ گفت‌وگو با منصوره شجاعی

هشت مارس در حالی فرا رسیده است که صحبت از حقوق زنان و وضعیت این حقوق در میانه یک جنگ ِ در جریان، دشوار شده است؛ اما مدافعان حقوق زنان می‌گویند دقیقا در همین زمان است که باید همچنان از مساله حقوق زنان و تلاش برای احقاق آن صحبت کرد چرا که این حقوق در دوران جنگ بیش از گذشته تضییع می‌شود. از منصوره شجاعی فعال حقوق زنان، و پژوهشگر این حوزه در هلند بیشتر در این‌باره بشنوید.

