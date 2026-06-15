در یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های روزهای نخست جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال کیپ ورد (دماغهٔ سبز) در نخستین مسابقه تاریخ خود در جام جهانی، شامگاه دوشنبه برابر اسپانیا به تساوی بدون گل دست یافت و نخستین امتیاز خود را در این رقابت‌ها کسب کرد.

اسپانیا، قهرمان جهان در سال ۲۰۱۰ و چهار دوره قهرمان اروپا، در ورزشگاه آتلانتا نتوانست دروازه تیم آفریقایی را باز کند. ژوزیمار ووزینیا، دروازه‌بان ۴۰ ساله کیپ ورد، با چندین مهار تعیین‌کننده نقش اصلی را در این نتیجه ایفا کرد و پس از پایان مسابقه از شدت خوشحالی اشک ریخت.

این نتیجه برای کشوری با حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، که برای نخستین بار به جام جهانی راه یافته است، دستاوردی تاریخی محسوب می‌شود.

پدرو لیتائو بریتو، سرمربی کیپ ورد، پس از بازی گفت تیم‌های به اصطلاح «کوچک» نیازی به عذرخواهی برای حضور در جام جهانی ۴۸ تیمی ندارند و عملکرد آنها نشان می‌دهد فوتبال نباید در انحصار چند کشور محدود باشد.

گسترش جام جهانی به ۴۸ تیم با انتقاد برخی مقام‌های فوتبال اروپا روبه‌رو شده است. با این حال، ۱۰ تیم آفریقایی حاضر در مسابقات به همراه تیم‌های کوراسائو، هائیتی و ازبکستان در بیانیه‌ای مشترک تأکید کرده‌اند که فوتبال متعلق به همه کشورها است.

تاکنون تیم‌های آفریقایی در شش مسابقه یک پیروزی و سه تساوی کسب کرده‌اند؛ از جمله پیروزی ساحل عاج برابر اکوادور و تساوی مصر مقابل بلژیک.

در دیگر خبرهای جام جهانی، لیونل مسی روز سه‌شنبه در دیدار آرژانتین برابر الجزایر برای ششمین بار در جام جهانی به میدان خواهد رفت و از این نظر رکورددار تاریخ مسابقات می‌شود.

مهاجم ۳۸ ساله آرژانتین که کشورش را در سال ۲۰۲۲ به قهرمانی رساند، تنها چهار گل با رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه در تاریخ جام جهانی فاصله دارد. این رقابت‌ها به احتمال زیاد آخرین حضور مسی در جام جهانی خواهد بود.

سه‌شنبه همچنین فرانسه، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸، کار خود را برابر سنگال آغاز می‌کند و نروژ نیز با هدایت ارلینگ هالند در دیداری مقابل عراق نخستین حضور خود در این دوره از مسابقات را تجربه خواهد کرد.

تیم ملی فوتبال ایران هم قرار است روز دوشنبه نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را برابر نیوزیلند در لس‌آنجلس برگزار کند. در آستانه بازی، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف ورزشگاه برقرار شده و دادگاهی در کالیفرنیا نیز درخواست لغو ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها را رد کرد.



