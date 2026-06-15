جام جهانی ۲۰۲۶؛ ژاپن با گل دقایق پایانی از شکست برابر هلند گریخت

تیم ملی ژاپن در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با گل دقیقه ۸۸ موفق شد شکست را با تساوی ۲ بر ۲ برابر هلند عوض کند و یک امتیاز ارزشمند از دیدار افتتاحیه گروه ششم به دست آورد.

در این مسابقه که با حضور بیش از ۶۹ هزار تماشاگر در تگزاس برگزار شد، هلند دو بار از حریف خود پیش افتاد اما ژاپنی‌ها هر بار بازی را به تساوی کشاندند. ویرجیل فان دایک، کاپیتان هلند، در دقیقه ۵۱ گل نخست تیمش را به ثمر رساند، اما کیتو ناکامورا تنها شش دقیقه بعد پاسخ داد.

کریسنسیو سامرویل در دقیقه ۶۴ بار دیگر هلند را پیش انداخت و به نظر می‌رسید شاگردان رونالد کومان سه امتیاز را کسب خواهند کرد، اما دایچی کامادا در دقیقه ۸۸ با استفاده از یک ضربه کرنر و پس از برخورد توپ به مدافعان، گل تساوی ژاپن را وارد دروازه کرد.





این نتیجه باعث شد دو تیم با یک امتیاز در صدر موقت گروه ششم قرار بگیرند. دیگر دیدار این گروه میان سوئد و تونس برگزار خواهد شد.

در همین حال، در گروه هفتم، رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، پیش از دیدار تیمش مقابل مصر گفت شاگردانش باید از همان مسابقه نخست ابتکار عمل را در دست بگیرند.

او مصر را یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال آفریقا توصیف کرد و با اشاره به حضور بازیکنانی چون محمد صلاح و عمر مرموش گفت بلژیک برای پیروزی باید با تمام توان وارد میدان شود.

دیدار بلژیک و مصر دوشنبه برگزار می‌شود و برای دو تیمی که در کنار ایران و نیوزیلند در گروه هفتم قرار دارند، می‌تواند نقش مهمی در تعیین صدرنشین گروه داشته باشد. سرگروهی در این گروه مسیر آسان‌تری را در مرحله حذفی جام جهانی پیش روی تیم برنده قرار خواهد داد.



