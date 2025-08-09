دو نویسندهٔ سرشناسِ امور جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل گزارشی مشروح دربارهٔ عملکرد موساد در استفاده از ناراضیان ایرانی برای پیشبرد اهداف اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نوشته و می‌گویند برخی جزئیات در مورد به‌کارگیری این افراد در جنگ ۱۲ روزه با ایران نخستین‌ بار است که فاش می‌شود. دامون گلریز، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی صلح در هلند، می‌گوید اسرائیل این جزئیات را پس از آن منتشر کرده که سرکوب مخالفان در ایران به اتهام جاسوسی برای این کشور بالا گرفته است.