لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ تهران ۱۱:۳۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

دامون گلریز: اسرائیل افزایش سرکوب مخالفان در ایران را به نفع خود می‌داند

دامون گلریز: اسرائیل افزایش سرکوب مخالفان در ایران را به نفع خود می‌داند
Embed
دامون گلریز: اسرائیل افزایش سرکوب مخالفان در ایران را به نفع خود می‌داند

No media source currently available

0:00 0:05:21 0:00
لینک مستقیم

دو نویسندهٔ سرشناسِ امور جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل گزارشی مشروح دربارهٔ عملکرد موساد در استفاده از ناراضیان ایرانی برای پیشبرد اهداف اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نوشته و می‌گویند برخی جزئیات در مورد به‌کارگیری این افراد در جنگ ۱۲ روزه با ایران نخستین‌ بار است که فاش می‌شود. دامون گلریز، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی صلح در هلند، می‌گوید اسرائیل این جزئیات را پس از آن منتشر کرده که سرکوب مخالفان در ایران به اتهام جاسوسی برای این کشور بالا گرفته است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG