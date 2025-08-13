در روزهای اخیر، اصطلاح «بنی‌صدرسازی» در فضای سیاسی ایران،‌ این بار در ارتباط با مسعود پزشکیان، بار دیگر بر در برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شده است. گروهی از جریان‌های تندرو با یادآوری تجربهٔ نخستین رئیس‌جمهور پس از انقلاب ۵۷، تلاش می‌کنند مسعود پزشکیان را در افکار عمومی به مسیر سیاسی مشابه ابوالحسن بنی‌صدر نسبت دهند؛ رویکردی که به گفتهٔ برخی منتقدان، بیش از آن‌که تحلیلی باشد، ابزاری برای محدود کردن فضای سیاسی در کشور است. در گفت‌وگو با علی افشاری، کارشناس مسائل سیاسی ایران در واشینگتن،‌ نخست از او دربارهٔ علت عصبانیت جریان‌های تندرو از مسعود پزشکیان پرسیدیم.