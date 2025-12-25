لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۱۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

هشدار طالبان عملی شد؛ ترور یک مقام افغان در تهران

هشدار طالبان عملی شد؛ ترور یک مقام افغان در تهران
Embed
هشدار طالبان عملی شد؛ ترور یک مقام افغان در تهران

No media source currently available

0:00 0:05:22 0:00
لینک مستقیم

اکرام‌الدین سریع، فرماندۀ پلیس حکومت پیشین افغانستان ، روز چهارشنبه مقابل دفتر کار خود در تهران به‌ضرب گلوله کشته ‌شد. او از چهره‌های مخالف طالبان بود که پس از به‌قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه در افغانستان به ایران رفت و علیه طالبان فعالیت می‌کرد. معین اسلام‌پور تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغانستان مقیم تهران از این ترور می‌گوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG