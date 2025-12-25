هشدار طالبان عملی شد؛ ترور یک مقام افغان در تهران
اکرامالدین سریع، فرماندۀ پلیس حکومت پیشین افغانستان ، روز چهارشنبه مقابل دفتر کار خود در تهران بهضرب گلوله کشته شد. او از چهرههای مخالف طالبان بود که پس از بهقدرت رسیدن دوبارۀ این گروه در افغانستان به ایران رفت و علیه طالبان فعالیت میکرد. معین اسلامپور تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغانستان مقیم تهران از این ترور میگوید.
از همین مجموعه
-
دی ۰۴, ۱۴۰۴
بودجه بزرگ دولت، سفرۀ کوچک مردم
-
دی ۰۴, ۱۴۰۴
فارسی تهرانی، از کجا آمده؟ و به کجا میرود؟
-
-
آذر ۳۰, ۱۴۰۴
شادی بهمثابهٔ اعتراض؛ وقتی خیابانها میرقصند
-
-