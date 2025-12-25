در این بخش از پادکست «دینگو»، سیر دگرگونی‌های گفتاری در قلب پایتخت را بررسی می‌کنیم، و اینکه فارسی تهرانی چگونه توانست بر سایر گویش‌های کهن پیشی بگیرد. همچنین، هم‌زمان با شصتمین سالروز بنیان‌گذاری «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، این گفتار را پیشکش می‌کنیم به تمامی کسانی که در این نهادِ دیرپا برای بهبود سواد و زبان کوشیدند. تهیه و اجرا از مانی پارسا با همراهی شهریار صیامی. منابع را در زیرِ هر قسمت در بخش «بیشتر بخوانید» وب‌سایت رادیوفردا ببینید.