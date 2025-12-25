In this episode of the "Dingo" podcast, we explore the evolution of speech in the heart of the capital and how Tehrani Persian managed to surpass other ancient dialects. Also, marking the 60th anniversary of the founding of the "Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults" (IIDCYA), we dedicate this talk to everyone who has strove within this long-standing institution to advance literacy and language. Produced and hosted by Mani Parsa, with the collaboration of Shahriar Siami.
فارسی تهرانی، از کجا آمده؟ و به کجا میرود؟
در این بخش از پادکست «دینگو»، سیر دگرگونیهای گفتاری در قلب پایتخت را بررسی میکنیم، و اینکه فارسی تهرانی چگونه توانست بر سایر گویشهای کهن پیشی بگیرد. همچنین، همزمان با شصتمین سالروز بنیانگذاری «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، این گفتار را پیشکش میکنیم به تمامی کسانی که در این نهادِ دیرپا برای بهبود سواد و زبان کوشیدند. تهیه و اجرا از مانی پارسا با همراهی شهریار صیامی. منابع را در زیرِ هر قسمت در بخش «بیشتر بخوانید» وبسایت رادیوفردا ببینید.
از همین مجموعه
-
-
آذر ۰۴, ۱۴۰۴
مازندرانی؛ سفر آواها بر نسیم شالیزار
-
اسفند ۲۲, ۱۴۰۳
آهنگهای گیلکی چرا شادند؟
-
اسفند ۰۸, ۱۴۰۳
زبانی ایرانی در سبزهزاری بهشتی؛ تالشیها کیستند؟
-
بهمن ۲۴, ۱۴۰۳
از ایران به ایرانستان؛ یک زبان ایرانی در دوردستها
-