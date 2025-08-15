پوتین در راه آلاسکا برای نشست مهم با ترامپ؛ اوکراین با نگرانی در انتظار است

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، عازم آلاسکا شد تا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، رو‌در‌رو دیدار و به‌منظور یافتن راه‌حلی احتمالی برای جنگ ۴۲ ماهۀ روسیه علیه اوکراین با او گفت‌وگو کند.

با کنار گذاشته شدن مقام‌های اوکراینی از این گفت‌وگوها، نشست جمعه ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) که در یک پایگاه هوایی نزدیک آنکوریج برگزار می‌شود، به رویدادی سرنوشت‌ساز برای اوکراینی‌های خسته از جنگ، عزم ترامپ برای دستیابی به صلح و تلاش‌های پوتین برای بازسازی جایگاه روسیه در صحنۀ جهانی تبدیل شده است.

رهبران اروپایی که آن‌ها هم کنار گذاشته شده‌اند، نسبت به توافق‌های احتمالی که ممکن است اوکراین را در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد یا توان اروپا برای حمایت از اوکراین و ایستادگی در برابر تهدیدهای روسیه را تضعیف کند، نگران هستند.

برای روس‌ها، نمادین بودن دیدار پوتین در خاک آمریکا ــ و آن هم در سرزمینی که زمانی تحت کنترل روسیه بوده ــ خود یک پیروزی کوچک به شمار می‌آید. توانایی پوتین برای سفر خارجی به دلیل حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی محدود شده و غرب او را به‌خاطر جنگ بی‌دلیلش علیه کی‌یف به انزوا کشانده است.

برای بسیاری، مذاکره مستقیم با واشینگتن ــ و کنار گذاشتن اوکراین از مذاکرات صلح ــ یادآور نشست یالتا یا کنفرانس کریمه در سال ۱۹۴۵ است؛ جایی که اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده و بریتانیا عملاً اروپا را پس از جنگ جهانی دوم تقسیم کردند.

ترامپ که به توانایی‌هایش در معامله‌گری اطمینان دارد، از ناتوانی‌اش در متوقف کردن جنگ روسیه که براساس برخی برآوردها به کشته یا مجروح شدن بیش از یک میلیون سرباز روس منجر شده، به‌طور فزاینده‌ای ناامید شده است. تلفات اوکراین نیز به صدها هزار نفر می‌رسد.

ترامپ روز پنجشنبه ۱۴ اوت به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «من رئیس‌جمهور هستم و او با من بازی درنمی‌آورد.» او افزود: «اگر نشست بدی باشد، خیلی سریع تمام می‌شود و اگر نشست خوبی باشد، ما به‌زودی به صلح خواهیم رسید.»

پوتین نیز در همین روز در دیدار با مقام‌های ارشد کرملین - به‌عنوان کسی که طی ۲۵ سال در مقام چهرۀ اصلی سیاست روسیه به‌طور رسمی با پنج رئیس‌جمهور مختلف آمریکا دیدار داشته ــ نسبت به این نشست ابراز خوش‌بینی کرد و از احتمال دستیابی به یک توافق جدید کنترل تسلیحات خبر داد.

پوتین در ویدئویی از کرملین گفت کاخ سفید «تلاش‌های بسیار پرانرژی و صادقانه‌ای برای توقف درگیری‌ها» و «رسیدن به توافق‌هایی که برای همه طرف‌های درگیر جالب باشد» انجام می‌دهد.

تعداد فزاینده‌ای از معاهدات دوجانبۀ کنترل تسلیحات که دو زرادخانۀ هسته‌ای بزرگ جهان را کنترل می‌کردند، به‌دلیل خصومت بین واشینگتن و مسکو فرو پاشیده‌اند. آخرین مورد مهم، معاهده استارت نو، قرار است هفتۀ آینده منقضی شود.

اوکراین به‌شدت نگران است

ترامپ اخیراً پیشنهاد کرده که برای پایان دادن به جنگ اوکراین ــ که بزرگ‌ترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود ــ مسکو و کی‌یف باید زمین‌هایی را با یکدیگر مبادله کنند.

این موضوع نگرانی عمیقی برای اوکراینی‌ها ایجاد کرده است، زیرا آن‌ها در حال حاضر هیچ سرزمین روسی را در اختیار ندارند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در آستانۀ نشست آلاسکا به لندن سفر کرد تا حمایت نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، را جلب کند.

او گفت: «ما دربارۀ تضمین‌های امنیتی که می‌تواند صلح را واقعاً پایدار کند، با جزئیات قابل‌توجهی گفت‌وگو کردیم.»

زلنسکی اوایل همین هفته به برلین سفر کرده بود و در یک کنفرانس ویدئویی با چند رهبر بزرگ اروپایی که نگران کنار گذاشته شدن بودند، شرکت کرد.

ترامپ و پوتین تاکنون شش بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند، هرچند این نخستین دیدار از زمانی است که ترامپ در ژانویه به کاخ سفید بازگشت. این دو از ژانویه تاکنون حداقل پنج بار تلفنی گفت‌وگو کرده‌اند و فرستادۀ ارشد کاخ سفید نیز سه بار برای دیدار با پوتین سفر کرده است.