رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ مرداد گفت که فکر میکند ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، آماده است تا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین توافق کند.
اظهارات دونالد ترامپ پس از آن بیان شد که رئیسجمهور روسیه در آستانهٔ نشست آلاسکا در روز جمعه، احتمال توافق با آمریکا بر سر تسلیحات هستهای را مطرح کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، و متحدان اروپایی او این هفته تلاشهای خود را برای جلوگیری از هرگونه توافقی بین ایالات متحده و روسیه که ممکن است کییف را در برابر حملات آینده آسیبپذیر کند، تشدید کردهاند.
آقای ترامپ در مصاحبهای رادیویی با فاکس نیوز گفت: «فکر میکنم او [پوتین] توافق خواهد کرد».
او افزود که اگر جلسه خوب پیش برود، پس از آن با زلنسکی و رهبران اروپایی تماس خواهد گرفت و اگر بد پیش برود، این کار را نخواهد کرد.
ترامپ گفت که هدف از مذاکرات روز جمعه با پوتین، ترتیب دادن یک جلسهٔ دوم با حضور اوکراین است و افزود: «من نمیدانم که آیا ما به یک آتشبس فوری دست خواهیم یافت یا خیر».
به گزارش خبرگزاری رویترز، پوتین در آستانهٔ نشست آلاسکا با ارشدترین وزرا و مقامات امنیتی خود صحبت کرده است، دیداری که میتواند پایان بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را رقم بزند.
رئیسجمهور روسیه در اظهاراتی تلویزیونی گفت که به نظر من، ایالات متحده «تلاشهای بسیار پرانرژی و صادقانهای را برای توقف خصومتها، توقف بحران و دستیابی به توافقهایی که مورد علاقه همه طرفهای درگیر در این درگیری باشد، انجام میدهد».
پوتین گفت: این اتفاق میافتد، «اگر در مراحل بعدی در زمینه کنترل سلاحهای تهاجمی استراتژیک به توافق برسیم تا شرایط بلندمدتی برای صلح بین کشورهایمان، و در اروپا، و در کل جهان ایجاد شود».
اظهارات او نشان میدهد که روسیه موضوع کنترل تسلیحات هستهای را به عنوان بخشی از یک بحث گسترده در مورد امنیت، هنگام دیدار با ترامپ، مطرح خواهد کرد.
یکی از دستیاران کرملین گفت که پوتین و ترامپ همچنین در مورد «پتانسیل عظیم استفاده نشده» برای روابط اقتصادی روسیه و ایالات متحده صحبت خواهند کرد.
یک مقام ارشد اروپای شرقی که نخواست نامش فاش شود، گفت که پوتین سعی خواهد کرد با ارائه پیشرفت احتمالی در کنترل تسلیحات هستهای یا چیزی مرتبط با تجارت، توجه ترامپ را از اوکراین در مذاکرات منحرف کند.
این مقام گفت: «ما امیدواریم که ترامپ فریب روسها را نخورد، او همه (این) چیزهای خطرناک را درک میکند».
او افزود که تنها هدف روسیه جلوگیری از هرگونه تحریم جدید و لغو تحریمهای موجود است.
روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را اشغال کرده است و زلنسکی و اروپاییها نگرانند که یک توافق بین ترامپ و پوتین این دستاوردها را تثبیت کند و به رئیسجمهور روسیه به خاطر ۱۱ سال تلاش برای تصرف سرزمین اوکراین پاداش دهد و او را برای توسعهطلبی بیشتر در اروپا جسورتر کند.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: «ترسناک خواهد بود که ببینیم در ساعات آینده وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. ترامپ دیروز تماسهای بسیار خوبی با اروپا داشت اما آن مربوط به دیروز بود».