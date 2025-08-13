زلنسکی وارد برلین شد؛ نشست مجازی با ترامپ و رهبران اروپایی دربارهٔ جنگ اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد برای شرکت در یک نشست مجازی با دونالد ترامپ و رهبران اروپایی، وارد برلین شد و مورد استقبال فردریش مرتز، صدراعظم آلمان، قرار گرفت.
رئیسجمهور آمریکا قرار است روز جمعه ۲۴ مرداد با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود در آلاسکا دیدار و در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتوگو کند.
رهبران اروپایی در تلاش هستند تا خطرات زیر پا گذاشتن منافع کییف در نخستین نشست رهبران ایالات متحده و روسیه از سال ۲۰۲۱ را به طور کامل توضیح دهند.
آقای ترامپ گفته است که مذاکرات آلاسکا «تمرین شنیدن» خواهد بود زیرا او به دنبال آتشبس در جنگ مسکو علیه اوکراین است. این در حالی است که او هفته گذشته، در میان بهت و حیرت کییف و کشورهای اروپایی، گفته بود که هرگونه توافقی شامل «نوعی تبادل سرزمین» خواهد بود.
ترامپ در «تروث سوشیال»، شبکهٔ اجتماعی خود، نوشت: «به زودی با رهبران اروپایی صحبت خواهم کرد. آنها شخصیتهای بزرگی هستند که میخواهند توافق انجام شود».
غیرقابل پیشبینی بودن نشست آلاسکا موجب بروز نگرانیهایی در میان رهبران اروپایی شده است، زیرا ایالات متحده و روسیه ممکن است تصمیمات گستردهای بگیرند و حتی اوکراین را به سمت یک توافق نامطلوب سوق دهند.
رهبران اروپایی بارها گفتهاند که از تلاشهای ترامپ استقبال میکنند، اما در عین حال تأکید کردهاند که نباید هیچ توافقی در مورد اوکراین، که روسیه تقریباً یک پنجم آن را اشغال کرده است، بدون مشارکت کییف صورت گیرد.
دولت ترامپ روز سهشنبه انتظارات را تعدیل کرد و به خبرنگاران گفت که این اجلاس «تمرین شنیدن» برای او خواهد بود تا ببیند که برای رسیدن به یک توافق چه چیزی لازم است.
موافقت ترامپ در هفته گذشته با این نشست، یک تغییر ناگهانی پس از هفتهها ابراز ناامیدی از پوتین به دلیل مقاومت در برابر ابتکار صلح ایالات متحده بود. ترامپ گفت که فرستاده او در مذاکرات مسکو «پیشرفت بزرگی» داشته است.
شش مقام ارشد اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که نگران دستیابی به توافقی هستند که ممکن است برای اروپا و امنیت اوکراین نامطلوب باشد. آنها گفتند که در صورت وقوع چنین اتفاقی، وحدت اروپا حیاتی خواهد بود.
پس از دیدار ترامپ و پوتین، «ائتلاف کشورهای داوطلب»، گروهی از کشورها که روی برنامههایی برای حمایت از اوکراین در صورت آتشبس کار میکنند، نیز به صورت آنلاین تشکیل جلسه خواهند داد.
یک نظرسنجی گالوپ که هفته گذشته منتشر شد، نشان میدهد که ۶۹ درصد از اوکراینیها طرفدار پایان جنگ در اسرع وقت هستند. اما نظرسنجیها همچنین نشان میدهد که اوکراینیها صلح را به هر قیمتی نمیخواهند، اگر این به معنای دادن امتیاز باشد.
زلنسکی پیش از این تماسها گفت که برای کییف غیرممکن است توافقی را بپذیرد که مستلزم خروج نیروهایش از منطقهٔ دونباس در شرق کشور باشد، منطقهای که بخش بزرگی از آن در حال حاضر در اشغال روسیه است.
او روز سهشنبه به خبرنگاران گفت که این امر اوکراین را از یک شبکهٔ دفاعی گسترده در منطقه محروم میکند و راه را برای پیشروی بیشتر روسیه در خاک این کشور در آینده هموار میکند.
رئیسجمهور اوکراین تصریح کرد مسائل سرزمینی فقط زمانی قابل بحث هستند که آتشبس برقرار شده باشد و کییف تضمینهای امنیتی دریافت کرده باشد.
الکسی فادیف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که موضع مسکو از زمان اعلام آن توسط پوتین در ژوئن ۲۰۲۴ تغییر نکرده است.
رهبر کرملین به عنوان پیششرط آتشبس و شروع مذاکرات، خواستار آن شده بود که اوکراین نیروهای خود را از چهار منطقهای که روسیه ادعای مالکیت آنها را دارد اما به طور کامل در کنترل مسکو نیست، خارج کند و رسماً از برنامههای خود برای پیوستن به ناتو صرف نظر کند.
کییف به سرعت این شرایط را به عنوان «تسلیم شدن» رد کرد.