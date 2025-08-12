رئیس جمهور اوکراین می‌گوید هرگونه پیشنهاد روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از منطقهٔ دونباس در شرق کشور را رد خواهد کرد، زیرا این امر کی‌یف را از خطوط دفاعی محروم کرده و راه را برای انجام حملات بیشتر مسکو باز می‌کند.

ولودیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد به خبرنگاران گفت که مسائل سرزمینی باید پس از موافقت روسیه با آتش‌بس مورد بحث قرار گیرد و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدایی‌ناپذیر این بحث باشد.

او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا، تأکید کرد که اوکراین باید در هرگونه مذاکره‌ای در مورد قلمرو خود مشارکت داشته باشد.

آقای ترامپ پیشنهاد کرده است که تبادل قلمرو ممکن است بخشی از هرگونه توافق صلح احتمالی بین دو کشور باشد.

زلنسکی گفت که پیشنهاد روسیه توقف پیشروی‌هایش در سایر مناطق اوکراین در ازای عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از دونباس در شرق کشور است که شامل مناطق دونتسک و لوهانسک می‌شود.

به گفته او، اوکراین هنوز حدود ۳۰ درصد از منطقه دونتسک یا حدود ۹۰۰۰ کیلومتر مربع را در کنترل خود داشته و خطوط دفاعی بسیار مستحکمی دارد و ارتفاعات استراتژیک آن‌جا را کنترل می‌کند.

او گفت هرگونه عقب‌نشینی سکوی پرتابی برای حملات جدید روسیه ایجاد خواهد کرد.

زلنسکی تصریح کرد: «پوتین راهی باز به هر دو منطقه زاپوریژژیا و دنیپرو خواهد داشت. همچنین به خارکیف. مسئله سرزمینی را نمی‌توان از تضمین‌های امنیتی جدا کرد».

اعزام نیروهای ذخیره اوکراین برای مقابله با پیشروی روسیه

در همین حال، اوکراین از اعزام نیروهای ذخیره خود برای مقابله با پیشروی روسیه به سمت شهر «پاکروفسک» خبر داد.

ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تایید کرد که در اطراف دو شهر «پاکروفسک» و «دابرو پیلیا» درگیر نبردی شدید با نیروهای روسیه است و از این‌رو، برای ممانعت از پیشروی بیشتر این کشور، نیروهای ذخیره را به محل اعزام کرده است.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خطوط دفاعی اوکراین را داشتند، نابود کرده است و درگیری با بقایای این نیروها ادامه دارد.

در آستانهٔ دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا، نبرد در جبهه‌های جنگ اوکراین شدت گرفته و کی‌یف و مسکو در تلاشند پیش از هرگونه آتش‌بس احتمالی، مواضع خود را تقویت کنند.