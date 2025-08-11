دونالد ترامپ با اشاره به این که برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کییف و مسکو هر دو باید بخشی از سرزمین خود را واگذار کنند، گفت مذاکره او با ولادیمیر پوتین در همین هفته بلافاصله نشان خواهد داد که آیا رهبر کرملین برای توافق آمادگی دارد یا نه.
رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه ۲۰ مرداد در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید درباره گفتوگو با رئیسجمهور روسیه اعلام کرد: «این در واقع یک نشست برای سنجش شرایط است.»
او افزود: «احتمالاً در دو دقیقه اول میفهمم که آیا پیشرفتی ممکن است یا خیر.»
آقای ترامپ تأکید کرد که به همتای روسی خود خواهد گفت «باید این جنگ را تمام کنی» و سپس افزود: «میخواهم الان حالتهای ممکن را ببینم. شاید جلسه را ترک کنم و بگویم: موفق باشی، و این پایان کار باشد. شاید هم بگویم: این موضوع قابل حل نیست.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت که بلافاصله پس از این نشست با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، و دیگر رهبران اروپایی تماس خواهد گرفت.
او یادآوری کرد که توافق صلح احتمالی تصمیمی نیست که ایالات متحده بگیرد و دیدار زلنسکی و پوتین را محور حلوفصل درگیری توصیف کرد. آقای ترامپ گفت: «نشست بعدی با زلنسکی و پوتین خواهد بود، یا زلنسکی، پوتین و من. اگر لازم باشد، من هم آنجا خواهم بود.»
آقای ترامپ پیشتر درباره «تبادل سرزمین» صحبت کرده بود، اما نه روسیه و نه اوکراین تاکنون تمایلی به واگذاری زمین به عنوان بخشی از توافق صلح نشان ندادهاند.
او در جمع خبرنگاران گفت: «مقداری تبادل سرزمین انجام خواهد شد... میدانم که از طریق روسیه و از طریق گفتوگو با همه، به نفع اوکراین عمل خواهیم کرد.»
دونالد ترامپ تأیید کرد که روسیه بخشهایی از «اراضی بسیار ارزشمند» اوکراین را اشغال کرده است، ولی اضافه کرد «ما تلاش خواهیم کرد بخشی از آن سرزمین را پس بگیریم.»
رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی قرار است پیش از نشست روز جمعه روسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا با او گفتوگو کنند. این در حالی است که به گزارش رویترز، نگرانیها در مورد احتمال تحمیل شرایط صلح نامطلوب به اوکراین از سوی واشنگتن افزایش یافته است.
ترامپ با موافقت برای ارسال تسلیحات بیشتر آمریکا به اوکراین و تهدید به اعمال تعرفه علیه خریداران نفت روسیه، موضع خود را در برابر مسکو سختتر کرده است، اما همچنان در اروپا این بیم وجود دارد که او به توافقی تن دهد که امتیازات بزرگی را از کییف بگیرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که «وحدت فراآتلانتیک، حمایت از اوکراین و اعمال فشار بر روسیه» برای پایان دادن به جنگ و «جلوگیری از تجاوزهای آینده روسیه در اروپا» ضروری است.
او اعلام کرد که اتحادیه اروپا روی نوزدهمین بسته تحریمها علیه روسیه کار خواهد کرد و نسبت به هرگونه امتیازدهی به مسکو هشدار داد.
همچنین ولودیمیر زلنسکی روز دوشنبه هشدار داد که هرگونه امتیاز دادن به روسیه، این کشور را متقاعد به توقف جنگ نخواهد کرد و فشار بیشتری بر کرملین لازم است.
او گفت که مسکو به جای آماده شدن برای پایان دادن به جنگ، در حال آمادهسازی نیروها برای حملات جدید است و از کشورها خواست تا زمانی که اوکراین تضمینهای امنیتی دریافت نکرده، تحریمها علیه مسکو را حفظ کنند.
رئیسجمهور اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه از توقف کشتار خودداری میکند و بنابراین نباید هیچ پاداش یا امتیازی دریافت کند.»
آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی نیز گفت که با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفتوگو کرده و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که صلح پایدار مستلزم «آتشبس بدون قید و شرط بهعنوان پیشنیازی برای مذاکرات جدی» است.
تهاجم روسیه به اوکراین بزرگترین جنگ زمینی اروپا در بیش از ۵۰ سال گذشته را رقم زده و و اوکراین را ویران کرده است. این جنگ همچنین روسیه را دگرگون کرده، اقتصاد آن را به یک ماشین جنگی بدل ساخته و حکومتی با ویژگیهای پلیسی ایجاد کرده که مخالفت و انتقاد را جرمانگاری کرده است.
بر اساس برآوردهای غرب، تلفات روسیه، شامل کشتهها و زخمیها، بیش از یک میلیون نفر است. شمار کشتههای اوکراین نیز گفته میشود بیش از ۱۰۰ هزار نفر بوده و مجموع تلفات آن حدود ۴۰۰ هزار نفر برآورد میشود.
با نزدیک شدن به زمان مذاکره دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، کییف و مسکو همچنان به حملات علیه یکدیگر ادامه میدهند.
در ساعات اولیه روز دوشنبه، حملات هوایی روسیه مناطق دنیپروپتروفسک، سومی و زاپوریژیا در اوکراین را هدف قرار داد، در حالی که پهپادهای اوکراینی مواضعی را در عمق خاک روسیه مورد حمله قرار دادند.