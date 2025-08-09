زلنسکی پیشنهاد واگذاری سرزمین به روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین را رد کرد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیشنهادها مبنی بر لزوم واگذاری بخشی از قلمرو این کشور به روسیه برای پایان دادن به جنگ ۴۱ ماهه با مسکو را رد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که او و ولادیمیر پوتین، روز ۲۴ مرداد در آلاسکا دیدار خواهند کرد؛ این نخستین دیدار آن‌ها از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه خواهد بود.

ترامپ پیشنهاد داد که هر توافق صلحی می‌تواند شامل «تبادل سرزمین‌ها» باشد؛ پیشنهادی که با موضع دیرینه کی‌یف مبنی بر بازپس‌گیری تمام مناطق اشغالی روسیه در تضاد است.

ترامپ در کاخ سفید گفت: «موضوع بسیار پیچیده است. ما بخشی را پس می‌گیریم و بخشی را معاوضه می‌کنیم. تبادل سرزمین‌ها به نفع هر دو طرف خواهد بود، اما یا بعداً یا فردا درباره آن صحبت خواهیم کرد.» او جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

مشخص نبود منظور ترامپ از «مبادلۀ» سرزمین‌ها چیست؛ زیرا اوکراین هیچ سرزمینی از روسیه در اختیار ندارد.

ولودیمیر زلنسکی که به نشست آلاسکا دعوت نشده است، روز شنبه ۱۸ مرداد در پیامی ویدئویی هشدار داد که هر توافق صلحی که اوکراین در آن حضور نداشته باشد، به «راه‌حل‌های مُرده» منجر خواهد شد.

او تأکید کرد: «اوکراینی‌ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد.»

آقای زلنسکی افزود: «هر تصمیمی که بدون حضور اوکراین گرفته شود، تصمیمی بر ضد صلح است. این تصمیم‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ این‌ها تصمیم‌های مُرده‌اند و هرگز کارساز نخواهند بود.»

این مذاکرات در شرایط حساسی برگزار می‌شود؛ زمانی که ترامپ به طور فزاینده‌ای از ولادیمر پوتین ناامید شده و رئیس‌جمهور روسیه نیز هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی از خواسته‌های حداکثری کرملین نشان نمی‌دهد.

روسای جمهور آمریکا و روسیه تاکنون شش تماس تلفنی داشته‌اند و فرستاده ارشد کاخ سفید نیز دست‌کم سه بار به مسکو سفر کرده است.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور فرانسه روز شنبه تأکید کرد که اوکراین باید در هرگونه مذاکرات مربوط به آینده خود حضور داشته باشد.

امانوئل مکرون در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آینده اوکراین نمی‌تواند بدون حضور اوکراینی‌ها که بیش از سه سال برای آزادی و امنیت خود جنگیده‌اند، تعیین شود.»

مکرون افزود که از آنجا که امنیت اروپا نیز در خطر است، اروپایی‌ها باید بخشی از راه‌حل باشند.

او همچنین خبر داد که پیش‌تر با رئیس‌جمهور اوکراین، صدراعظم آلمان و نخست‌وزیر بریتانیا تماس تلفنی داشته است.

اعلام نشست ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) در همان روزی انجام شد که ترامپ مهلت نهایی تعیین کرده بود تا پوتین با آتش‌بس موافقت کند، در غیر این صورت روسیه با تعرفه‌های سنگین بر نفت و دیگر صادراتش مواجه می‌شود و شرکای تجاری‌اش، به‌ویژه چین و هند، نیز ممکن است با تعرفه‌های ثانویه بر نفت خریداری‌شده از روسیه روبه‌رو شوند.