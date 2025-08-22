مرمت غیراصولی «اصالتِ سرای زنجیرلی اردبیل را نابود کرد»

مرمت سرای زنجیرلی در بازار تاریخی اردبیل به‌شیوۀ نادرست زنگ خطر جدی برای اصالت و هویت بناهای ارزشمند صفوی است. فعالان میراث فرهنگی می‌گویند این سرا که در دورهٔ صفویه، کاروانسرا و در قاجار به تجارت‌خانه تبدیل شده بود، امروز زیر تیغ مرمت‌های غیراصولی قرار گرفته و بخش مهمی از ویژگی‌های تاریخی خود را از دست داده است. جای ستون‌های چوبی و پایه‌های سنگی‌اش، تیرآهن نشسته و طاق‌های طرح‌دار آن به کلی نابود شده‌اند. در این باره با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث‌ فرهنگی، گفت‌وگو کرده‌ایم.