مرمت غیراصولی «اصالتِ سرای زنجیرلی اردبیل را نابود کرد»

مرمت غیراصولی «اصالتِ سرای زنجیرلی اردبیل را نابود کرد»
مرمت غیراصولی «اصالتِ سرای زنجیرلی اردبیل را نابود کرد»

مرمت سرای زنجیرلی در بازار تاریخی اردبیل به‌شیوۀ نادرست زنگ خطر جدی برای اصالت و هویت بناهای ارزشمند صفوی است. فعالان میراث فرهنگی می‌گویند این سرا که در دورهٔ صفویه، کاروانسرا و در قاجار به تجارت‌خانه تبدیل شده بود، امروز زیر تیغ مرمت‌های غیراصولی قرار گرفته و بخش مهمی از ویژگی‌های تاریخی خود را از دست داده است. جای ستون‌های چوبی و پایه‌های سنگی‌اش، تیرآهن نشسته و طاق‌های طرح‌دار آن به کلی نابود شده‌اند. در این باره با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث‌ فرهنگی، گفت‌وگو کرده‌ایم.

