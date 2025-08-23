بهروز بیات: عبور از بحران مکانیسم ماشه به درایت نیاز دارد

اهمیت نشست اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه در «اصل دیدار» که زمان‌بندی آن بود؛ دیداری که تنها چند ساعت پس از گفت‌وگوی تلفنی عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با همتایانش در آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره اجرای احتمالی «مکانیسم ماشه» برگزار شد. این هم‌زمانی، معنای سیاسی ویژه‌ای به ملاقات تهران و آژانس بخشید: از یک سو ایران بر اجرای قانون مصوب مجلس برای تعلیق همکاری‌ها تأکید دارد و تدوین شیوه‌نامه جدید را شرط هرگونه همکاری می‌داند، و از سوی دیگر، اروپایی‌ها در حال بررسی فعال‌سازی یکی از سخت‌ترین ابزارهای فشار علیه تهران هستند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌گوید عبور از این بحران به درایت مسئولان جمهوری اسلامی نیاز دارد.