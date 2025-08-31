در پی درگذشت احمد پژمان، آهنگساز برجسته و ماندگار موسیقی ایران، شهرداد روحانی آهنگساز و رهبراركستر در گفت‌وگو با رادیوفرد از جایگاه کم‌نظیر این هنرمند در تاریخ موسیقی معاصر سخن گفته است. او احمد پژمان را معمار نغمه‌هایی می‌داند که مرز میان موسیقی ملی و جهانی را درنوردید. به گفته شهرداد روحانی ، احمد پژمان آرزو داشت در سرزمین مادری‌اش می‌بود؛ جایی که آن‌جا پا گرفته بود و ریشه‌هایش در آن‌جا است.