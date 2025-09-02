از خندوانه تا کافه؛ سرنوشت پرچالش استندآپ کمدی ایرانی

دادستانی تهران در هفتهٔ گذشته علیه زینب موسوی، استندآپ کمدین و طنزپرداز ایرانی، به دلیل اجرای طنزی دربارهٔ فردوسی و شاهنامه رسماً اعلام جرم کرد. ابعاد گستردهٔ چنین رویدادی نشان می‌دهد که طنز گاهی تا چه اندازه می‌تواند در اعماق جامعه نفوذ کند و حساسیت‌‌ها را هم برانگیزد. استندآپ کمدی، به عنوان شاخه‌ای از طنز که در ایران بسیار جوان و کم‌سابقه به حساب می‌آید، به دلیل بی‌پروایی ذاتی‌ که در خود دارد، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب مخاطب و البته فراهم شدن زمینه‌های برخورد و حاشیه دارد. در همین رابطه، جلال سعیدی نگاهی انداخته است به تاریخچه، روند و حواشی هنر استندآپ کمدی در ایران.