لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۳۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

از خندوانه تا کافه؛ سرنوشت پرچالش استندآپ کمدی ایرانی

از خندوانه تا کافه؛ سرنوشت پرچالش استندآپ کمدی ایرانی
Embed
از خندوانه تا کافه؛ سرنوشت پرچالش استندآپ کمدی ایرانی

No media source currently available

0:00 0:10:09 0:00
لینک مستقیم

دادستانی تهران در هفتهٔ گذشته علیه زینب موسوی، استندآپ کمدین و طنزپرداز ایرانی، به دلیل اجرای طنزی دربارهٔ فردوسی و شاهنامه رسماً اعلام جرم کرد. ابعاد گستردهٔ چنین رویدادی نشان می‌دهد که طنز گاهی تا چه اندازه می‌تواند در اعماق جامعه نفوذ کند و حساسیت‌‌ها را هم برانگیزد. استندآپ کمدی، به عنوان شاخه‌ای از طنز که در ایران بسیار جوان و کم‌سابقه به حساب می‌آید، به دلیل بی‌پروایی ذاتی‌ که در خود دارد، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب مخاطب و البته فراهم شدن زمینه‌های برخورد و حاشیه دارد. در همین رابطه، جلال سعیدی نگاهی انداخته است به تاریخچه، روند و حواشی هنر استندآپ کمدی در ایران.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG