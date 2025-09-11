لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴

ژاکلین دردریان؛ بانوی ترانه‌های ماندگار و حسرت‌های تمام‌نشدنی»

ژاکلین دردریان، ترانه‌سرا و آهنگساز برجسته ایرانی-ارمنی و خالق ده‌ها اثر ماندگار در موسیقی پاپ ایران، پس از سال‌ها فعالیت هنری و مبارزه با بیماری سرطان، در سن ۷۳ سالگی درگذشت؛ هنرمندی که نامش با ترانه‌های محبوبی چون «پرنده» و آلبوم‌های پرمخاطب شهره گره خورده و جایگاهی ویژه در حافظه موسیقی پاپ ایران دارد.

