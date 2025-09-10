انفجار بندررجایی؛ وقتی ۲۱ نهاد متهم میشوند
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گوید: پس از انجام کارشناسیها در مورد حادثه بندر رجایی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد در این حادثه مقصر شناخته شدهاند. در بین نهادهای مقصر شناخته شده، نام وزارتخانههایی همچون راه و شهرسازی، بهداشت، صمت و بانک مرکزی دیده می شود. همچنین بنیاد مستضعفان و سازمان پدافند غیرعامل از دیگر نهادهای مهمی هستند که نامشان در این فهرست دیده می شود. اعلام مقصر بودن ۲۱ سازمان و نهاد از سوی دستگاه قضایی، پرسشهای تازهای را درباره گستردگیِ این کوتاهی، نحوه پاسخگویی دستگاهها و چشمانداز اصلاحات نهادی در کشور برانگیخته است. در همین زمینه،ارزیابی محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حُکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتزبورگِ آمریکا را جویا شدهایم.
