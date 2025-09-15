لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۰۵

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

ستاره‌های سینما که کارشان را فدای حقوق زنان ایران کردند

ستاره‌های سینما که کارشان را فدای حقوق زنان ایران کردند
Embed
ستاره‌های سینما که کارشان را فدای حقوق زنان ایران کردند

No media source currently available

0:00 0:04:48 0:00
لینک مستقیم

ستاره اسکندری، بازیگر سینمای ایران، در مراسم روز ملی سینما، از حذف بعضی از بازیگران زن در سینما انتقاد کرد. خانم اسکندری از سیاست‌گذاران خواست برای سینما و سینماگرانی که فقط برای دیگر گونه اندیشیدن با مسائل امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در زندان و بازداشت هستند چاره اندیشی کنند. شهریار صیامی در این گزارش، بررسی می‌کند چرا شماری از بازیگران زن، سینمای ایران را ترک کردند.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG