ستاره اسکندری، بازیگر سینمای ایران، در مراسم روز ملی سینما، از حذف بعضی از بازیگران زن در سینما انتقاد کرد. خانم اسکندری از سیاست‌گذاران خواست برای سینما و سینماگرانی که فقط برای دیگر گونه اندیشیدن با مسائل امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در زندان و بازداشت هستند چاره اندیشی کنند. شهریار صیامی در این گزارش، بررسی می‌کند چرا شماری از بازیگران زن، سینمای ایران را ترک کردند.