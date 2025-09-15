ستارههای سینما که کارشان را فدای حقوق زنان ایران کردند
ستاره اسکندری، بازیگر سینمای ایران، در مراسم روز ملی سینما، از حذف بعضی از بازیگران زن در سینما انتقاد کرد. خانم اسکندری از سیاستگذاران خواست برای سینما و سینماگرانی که فقط برای دیگر گونه اندیشیدن با مسائل امنیتی دست و پنجه نرم میکنند و در زندان و بازداشت هستند چاره اندیشی کنند. شهریار صیامی در این گزارش، بررسی میکند چرا شماری از بازیگران زن، سینمای ایران را ترک کردند.
