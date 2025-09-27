لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۴۲

رابطۀ رافائل گروسی با جمهوری اسلامی؛ از عشق تا نفرت

پخش تصاویر زندگی خصوصی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. آقای گروسی این روزها بارها مورد حمله رسانه‌های داخل ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است. او را متهم به جاسوسی و جانبداری کرده‌اند. شهریار صیامی نگاهی کرده به سابقه رافائل گروسی.

